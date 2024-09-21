Каскадна детонація і землетрус: розвідка Британії про удар по арсеналу у РФ

Потужні вибухи спричинили ланцюгову реакцію і величезну втрату снарядів.

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Вибухи на військових складах у РФ / колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Унаслідок ураження ракетного арсеналу в Торопці Тверської області сталися потужні вибухи і детонація, яка призвела до невеликого землетрусу.

Це був один із найбільших військових складів у Росії, де зберігалося понад 30 тисяч тонн снарядів, повідомляє Міноборони Британії в соцмережі X.

Причиною ураження 107 арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ) було неналежне зберігання боєприпасів, зазначає британська розвідка.

Уточнюється, що арсенал 2018 року було модернізовано після кількох інцидентів із вибухами на військових складах РФ.

У Міноборони Британії пояснюють, що неналежне зберігання боєприпасів спричинило ланцюгову реакцію каскадних детонацій у бункерній системі, що призвело до величезних втрат снарядів.

"Вибух у Торопці було зафіксовано силою 2,7 за шкалою Ріхтера, що еквівалентно легкому землетрусу, пожежі охопили територію завширшки 6 км", - уточнюють британські військові аналітики.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

У британській розвідці додали, що, незважаючи на те, що ця втрата є частиною ширшої мережі поставок, вона, швидше за все, порушить наземні операції Росії, особливо в Курській області.

/ @DefenceHQ

Вибухи в Торопці - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Дивіться відео - вибухи у Тверській області операція ЗСУ:

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