Каскадна детонація і землетрус: розвідка Британії про удар по арсеналу у РФ

Унаслідок ураження ракетного арсеналу в Торопці Тверської області сталися потужні вибухи і детонація, яка призвела до невеликого землетрусу.
Це був один із найбільших військових складів у Росії, де зберігалося понад 30 тисяч тонн снарядів, повідомляє Міноборони Британії в соцмережі X.
Причиною ураження 107 арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ) було неналежне зберігання боєприпасів, зазначає британська розвідка.
Уточнюється, що арсенал 2018 року було модернізовано після кількох інцидентів із вибухами на військових складах РФ.
У Міноборони Британії пояснюють, що неналежне зберігання боєприпасів спричинило ланцюгову реакцію каскадних детонацій у бункерній системі, що призвело до величезних втрат снарядів.
"Вибух у Торопці було зафіксовано силою 2,7 за шкалою Ріхтера, що еквівалентно легкому землетрусу, пожежі охопили територію завширшки 6 км", - уточнюють британські військові аналітики.
Місто Торопець - що про нього відомо
Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.
У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.
У британській розвідці додали, що, незважаючи на те, що ця втрата є частиною ширшої мережі поставок, вона, швидше за все, порушить наземні операції Росії, особливо в Курській області.
Вибухи в Торопці - останні новини за темою
Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.
Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.
Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.
Дивіться відео - вибухи у Тверській області операція ЗСУ:
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