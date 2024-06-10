У Криму потужна 'бавовна': ймовірно, був приліт по військовому об'єкту

У Красноперекопському районі місцеві жителі нарахували понад 8 вибухів.

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У Криму пролунали потужні вибухи / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Відомо, що Євпаторія та Красноперекопськ були під атакою у ніч на 10 червня.

Відомо, що рух Керченським мостом перекрито, а у Джанкойському районі чули декілька вибухів, передає Telegram-канал "Крымский ветер".

В Угловому Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.

Очевидці повідомляють про роботу "росППО" в районі села Воробйово Сакського району.

У Красноперекопському районі місцеві жителі нарахували вже 8 вибухів.

Судячи зі спалахів, ракети потрапили по об'єкту біля Євпаторії, нічого "російське ППО" не збило, повідомляють очевидці.

5-6 вибухів чули у смт Первомайське.

Місцеві жителі повідомляють, що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумовка Сакського району. Інформація потребує підтвердження.

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Пізніше стало відомо, що після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 10 червня 2024 року в Михайлівці Сакського району раптом зникла електрика.

Однак, раніше російські окупанти "відзвітувалися", що "російська ППО" збила ракети, які летіли на Крим.

Нагадаємо, що 30 травня ЗСУ розбили поромну переправу окупантів. Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

6 червня у Криму бійці ГУР знищили російський буксир. У результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів.

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