Вогонь не можуть загасити досі: в ГУР розкрили деталі 'бавовни' в Ростовській області

Дрони ГУР атакували нафтобазу в Ростовській області Росії, яка працювала на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

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ГУР вдарили дронами українського виробництва по об'єкту на Ростовщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

В ніч на 18 серпня, дронами Головного управління розвідки Міноборони України було завдано удару по нафтобазі"ФДКУ комбінат "Кавказ", неподалік від Пролетарську Ростовської області. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерела в ГУР.

"Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ", - зазначило джерело.

Крім того, в ГУР додали, що атака на нафтобазу в Ростовській області була здійснена з використанням дронів українського виробництва.

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Деталі щодо ураження нафтобази наразі уточнюються.

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють, що очевидці чули щонайменше три вибухи в районі обʼєкта, після чого зайнялися резервуари з пальним. Пожежу на місці події досі намагаються ліквідувати.

Де розташовані НПЗ на території Росії / Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - що відомо про удари по нафтобазах РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 18 серпня, безпілотники завдали удару по нафтобазі в Пролетарську Ростовської області Росії. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за сотні метрів.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтобазу в Ростовській області в ніч проти 18 серпня.

Загалом, станом на 24 червня було уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Росії. Президент України Володимир Зеленський повідомив про це 24 червня, привітавши воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з тридцятою річницею ЦСО.

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