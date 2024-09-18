Потужну "бавовну" на арсеналі в російському Торопці влаштували дрони СБУ - ЗМІ

Дрони стерли з лиця землі великий склад "Іскандерів", "Точок-У" і КАБів.

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У Торопці детонує склад боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Telegram, МНС РФ

Арсенал у місті Торопець у Тверській області РФ, на якому зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У" і КАБи, атакували дрони Служби безпеки України. Про це пише УНІАН із посиланням на свої джерела.

"Дрони СБУ, ГУР, ССО в прямому сенсі стерли великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у Торопці", - йдеться у повідомленні.

Вибухи на складі БК у Тверській області РФ - що відомо

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

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У РФ не визнали атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

Як повідомляє Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 54 українських безпілотних літальних апарати в різних регіонах країни-агресора. Цікаво, що Тверська область у зведенні навіть не згадується.

Вибухи в Торопці були настільки потужними, що на території регіону зафіксували землетрус. Як повідомляє Volcanodiscovery, землетрус мав магнітуду в 2,8 бала.

Арсенал у Торопці використовували для зберігання різних боєприпасів, зокрема - 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Також там зберігалися ракети для С-300, С-400 та "Іскандерів" і ракети KN23, які росіянам поставляє Північна Корея.

За даними російських Telegram-каналів, на цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

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