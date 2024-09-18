Потужну "бавовну" на арсеналі в російському Торопці влаштували дрони СБУ - ЗМІ

Арсенал у місті Торопець у Тверській області РФ, на якому зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У" і КАБи, атакували дрони Служби безпеки України. Про це пише УНІАН із посиланням на свої джерела.
"Дрони СБУ, ГУР, ССО в прямому сенсі стерли великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у Торопці", - йдеться у повідомленні.
Вибухи на складі БК у Тверській області РФ - що відомо
У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Місцева влада оголосила евакуацію населення.
У РФ не визнали атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.
Як повідомляє Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 54 українських безпілотних літальних апарати в різних регіонах країни-агресора. Цікаво, що Тверська область у зведенні навіть не згадується.
Вибухи в Торопці були настільки потужними, що на території регіону зафіксували землетрус. Як повідомляє Volcanodiscovery, землетрус мав магнітуду в 2,8 бала.
Арсенал у Торопці використовували для зберігання різних боєприпасів, зокрема - 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Також там зберігалися ракети для С-300, С-400 та "Іскандерів" і ракети KN23, які росіянам поставляє Північна Корея.
За даними російських Telegram-каналів, на цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.
Місто Торопець - що про нього відомо
Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.
У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.
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