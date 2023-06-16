"У ЗСУ шансів немає": Путін видав нову заяву про війну і обізвав усіх українців

Путін заявив, що Україна нібито перестане використовувати власну військову техніку.

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Володимир Путін / Колаж Главред, фото скріншот

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін знову почав висловлюватися про війну в Україні. Путін заявив, що Україна нібито зазнає втрат через контрнаступ.

На полях Петербурзького економічного форуму, Путін заявив, що Збройні Сили України нібито не мають успіхів при контрнаступі.

"У ВСУ шансів немає. На жодній з дільниць Київ не досяг цілей", - раптом заявив Путін.

Наступ ВСУ

Крім того, Путін вважає, що ні на одній з ділянок Україна не досягла своїх цілей.

"Втрати у них більше ніж 1 до 10, це факт. Україна робить нові спроби контрнаступу, бої йдуть прямо зараз, в тому числі на Запорізькому напрямку", - видав диктатор.

За словами президента РФ, Україна, нібито, і зовсім може перестати використовувати свою техніку.

"Що стосується демілітаризації, скоро Україна перестане використовувати власну військову техніку, так довго не навоюєш. У нас же оборонна промисловість набирає обертів, в 10 разів є збільшення за найбільш затребуваними зразками", — заявив він.

Путін обізвав українців

Путін вважає, що з українцями-бандерівцями потрібно боротися.

"Як з цим (бандерівцями - ред.) можна не боротися, ми зобов'язані боротися. Якщо це не неонацизм, то що це таке?",- заявив Путін.

Путін зажадав боротися з бандерівцями / скріншот

Як раніше повідомляли, глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував масований ракетний удар окупантів РФ по Києву в п'ятницю, 16 червня. Ракетною атакою Києва під час перебування там делегації президентів африканських країн Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Дивіться відео про те, як Путін принизив Шойгу:

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