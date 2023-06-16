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"Він занадто далеко зайшов": експерт розповів, як Путін і Пригожин влаштовують батли

Марія Тупік
16 червня 2023, 15:43 оновлено 16 червня, 16:07
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Морозов каже, що це перша фігура, яка використовує таку ж манеру, як і Путін.
Путін, Пригожин
Пригожин будує з себе міні-Путіна / Колаж: Главред, фото скріншот

Крім диктатора Володимира Путіна за ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним більше ніхто не стоїть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Пригожин поводиться як міні-Путін. Якщо перейти на мову бандитських кремлівських понять, це буде так: ось наші ларьки, які ми кришуємо, вони – до горизонту. І за горизонтом наші ларьки. Або ларьки наші, або ми вас уб'ємо. Спроба тих, хто контролює ларьки, якось домовитися, ні до чого не призведе, тому що манера поведінки Путіна не передбачає компромісу", - говорить він.

Морозов каже, що "мабуть, це перша фігура, яка використовує таку ж манеру, як і Путін".

"Вони дають зрозуміти наступне: ось моя позиція – ніякого компромісу немає, тому що я слідую з жорсткої логіки бандитського свавілля", - додає Морозов.

Дивіться повне відео-інтерв'ю з Олександром Морозовим:

За словами Морозова, за Пригожиним може стояти тільки сам Путін.

"Я вважаю, що крім Путіна за Пригожиним більше ніхто не стоїть. Колись Путін дав йому мандат на розвиток бізнесу, пов'язаного з військовими формуваннями, в тому числі виходячи з політичної доцільності. Путін розумів, що створюється фактично друга Росгвардія, ще один інструмент можливого захисту свого "трону". В принципі, Пригожин певною мірою продовжує спиратися на мандат, який надав Путін. Принаймні, поки дозвіл не буде відкликано. А Путін мандат не відкликає. Причому подібна поведінка-відома манера глави Кремля: він дає нічим не обмежений мандат, а коли йому показують матеріали на цих людей і говорять щось на кшталт "доки ж таке можна терпіти", він відповідає приблизно наступне: "Ну, нічого-нічого, нічого страшного я тут не бачу. Так, ну що ж, буває". Путін у цій ситуації діє за бандитською логікою: я кришую, це моя людина. Він помиляється, але все одно краще за інших, тому що мій. Втім, я думаю, Пригожин занадто далеко зайшов - в горизонті двох місяців ми побачимо розв'язку цієї частини мильної опери", - говорить він.

Дивіться відео про те, як Пригожин кинув виклик Путіну:

Вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Під час оборони Бахмута Збройні Сили України завдали непоправні втрати бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер", хоча українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це 21 травня заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їх позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

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війна в Україні Володимир Путін Євген Пригожин Олександр Морозов
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