Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

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Окупант Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС, щоб нав'язати свої умови завершення війни - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Влада країни-окупанта Росії хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і змусити Київ піти на умови російського директора Володимира Путіна щодо завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC News він розповів про те, що Москва, як окупант, зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні. Тому вона хоче підірвати Запорізьку АЕС.

"Росія хоче підірвати (Запорізьку) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту", - зазначив Зеленський.

За словами президента, війна затягується в ситуації, коли озброєння постачаються невеликими партіями. Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупаційні війська країни-агресора Росії 6 червня пізно вночі підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Рівень води у Каховському водосховищі внаслідок підриву ГЕС стрімко знизився. Вода звідти потрібна, щоб атомна станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС.

Заступник градоначальника Енергодара Іван Самойдюк 7 червня закликав жителів міста виїхати у зв'язку з можливими провокаціями російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Він акцентував увагу на тому, що загарбники обладнали на станції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який момент може стати критичною.

У пресслужбі Каховської ГЕС повідомили, що Енергоатом переводить останній блок Запорізької АЕС в режим "холодної зупинки". Рішення пов'язане з ризиками для ядерної та радіаційної безпеки у зв'язку з підривом Каховської гідроелектростанції.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, як гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану ЗАЕС:

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