УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

Андрій Ганчук
16 червня 2023, 14:06 оновлено 16 червня, 14:13
432
Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Запорізька АЕС
Окупант Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС, щоб нав'язати свої умови завершення війни - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Влада країни-окупанта Росії хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і змусити Київ піти на умови російського директора Володимира Путіна щодо завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC News він розповів про те, що Москва, як окупант, зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні. Тому вона хоче підірвати Запорізьку АЕС.

"Росія хоче підірвати (Запорізьку) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту", - зазначив Зеленський.

За словами президента, війна затягується в ситуації, коли озброєння постачаються невеликими партіями. Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупаційні війська країни-агресора Росії 6 червня пізно вночі підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Рівень води у Каховському водосховищі внаслідок підриву ГЕС стрімко знизився. Вода звідти потрібна, щоб атомна станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС.

Заступник градоначальника Енергодара Іван Самойдюк 7 червня закликав жителів міста виїхати у зв'язку з можливими провокаціями російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Він акцентував увагу на тому, що загарбники обладнали на станції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який момент може стати критичною.

У пресслужбі Каховської ГЕС повідомили, що Енергоатом переводить останній блок Запорізької АЕС в режим "холодної зупинки". Рішення пов'язане з ризиками для ядерної та радіаційної безпеки у зв'язку з підривом Каховської гідроелектростанції.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, як гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану ЗАЕС:

Інші новини:

Володимир Зеленський війська Росії Запорізька АЕС війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

14:46 Україна
Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

14:06 Політика
"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – Морозов

"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – Морозов

13:45 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:54

В Україні почали копати величезний канал: де і для чого

14:46

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

14:06

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - ЗеленськийВідео

13:56

Від російських обстрілів загинула сім'я на ХерсонщиніВідео

13:45

"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – МорозовВідео

У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиціУ Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиці
13:39

Молодий старий тато: у Аль Пачіно народився син у 83 роки

13:25

Не стримували сліз: Мішина вперше за 2,5 роки зустрілася зі своєю мамою із окупованого КримуВідео

13:12

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРНВідео

13:05

"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

Реклама
13:04

Остапчук, може, знову стане батьком: дівчину ведучого запідозрили у вагітності

12:59

Гороскоп на завтра 17 червня 2023: Рибам - раптовий заробіток, Тельцям - спокусаВідео

12:42

"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

12:24

Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на БахмутВідео

12:23

Назвав фекаліями: глава "Першого каналу" порівняв Голлівуд з кіностудією в РФ

12:22

"Війну програєш і в Україні, і в РФ": у Мережі дізналися про сварку Путіна і Патрушева

12:20

Чому не можна прати у п’ятницю: що означає древня прикмета

12:04

Війна затягнеться ще на два роки, Путін хоче стати автором Третьої світової – МорозовЕксклюзив

11:17

Ютубер придумала геніальний прийом очищення плінтусівВідео

11:06

Розвідка Британії підтвердила ліквідацію генерала РФ в Україні

11:02

Бійці ЗСУ штурмували війська РФ в районі Вугледара і взяли ряд позицій - Генштаб

Реклама
10:59

"Дві доби боровся з повінню": на Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожайВідео

10:45

В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл РамафосаВідео

10:15

Не від світу цього: астролог Влад Росс назвав три найдивніші знаки зодіакуВідео

10:14

Люди страждають по сей день: для чого СРСР засаджували отруйним борщівником

10:10

Чому огірки ростуть гачком і що зробити, щоб вони стали рівнимиВідео

09:56

Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕСВідео

09:44

Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

09:19

На зустрічі з "воєнкорами" Путін дещо забувПогляд

08:47

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал МілліВідео

08:41

У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завданьВідео

08:36

Жінка змішала сіль і миючий засіб: її відео набрало 8 млн переглядівВідео

08:08

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

07:52

ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

07:22

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

06:59

Лепсам хочеться взяти участь у геноцидіПогляд

06:42

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронаВідео

06:30

Як сказати українською "взгрустнулось": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

05:30

Як отримати хороший урожай солодкого перцю: прості поради для кожного дачника

Реклама
04:40

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – ФесенкоВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 червняВідео

03:40

Які речі роблять стрункішою фігуру: як скинути пару кілограмів за допомогою одягуВідео

03:15

Зірка серіалу "Слуга народу" пожаліла "хороших росіян" у Швеції

02:50

Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму - ФесенкоВідео

02:20

Гірше, ніж після Фукусіми: Кошарна розповіла про наслідки можливої аварії на ЗАЕС

01:35

Експерт попередила про новий план шантажу Києва окупантами в плані ЗАЕС

00:15

Експерт розповіла про фукусімський сценарій у разі аварії на ЗАЕСВідео

00:02

У РФ знайшли досиліконове фото "страшно" красивої "місіс Росії"

15 червня, четвер
23:37

Росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARSВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти