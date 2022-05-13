Путін тяжко хворий: у Британії розкрили страшний діагноз господаря Кремля

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворювання. Медики у нього виявили рак крові.

Як пише The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ, Путін захворів на рак крові.

"Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, тому що має проблему з головою. Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - також додав анонімний олігарх.

У британському ЗМІ відзначили, що багато провідних військових і співробітники Служби безпеки РФ, а також друзі Путіна вважають, що лідер помирає або важко хворий.

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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