Путін тяжко хворий: у Британії розкрили страшний діагноз господаря Кремля

Багато провідних військових і співробітники Служби безпеки РФ вважають, що їх лідер важко хворий.
Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворювання. Медики у нього виявили рак крові.
Як пише The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ, Путін захворів на рак крові.
"Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, тому що має проблему з головою. Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - також додав анонімний олігарх.
У британському ЗМІ відзначили, що багато провідних військових і співробітники Служби безпеки РФ, а також друзі Путіна вважають, що лідер помирає або важко хворий.
Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
читайте такожПсихолог розповіла про діагноз Путіна: наскільки небезпечна хвороба
Читайте ще:
- Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФ
- П'ять діагнозів для Путіна: чим хворіє президент країни-агресора, ховаючись у бункері на Алтаї
- Став відомий діагноз зниклого Міністра оборони РФ Шойгу