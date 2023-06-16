РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

Необхідна консолідація і максимально жорстка позиція по відношенню до РФ, впевнений Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак жорстко відреагував на терористичні методи Кремля / President.gov.ua/УНИАН

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував масований ракетний удар окупантів РФ по Києву в п'ятницю, 16 червня.

Ракетною атакою Києва під час перебування там делегації президентів африканських країн Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, написав він у своєму Telegram-каналі.

"І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто. Ми пам'ятаємо, що ракети летіли і тоді, коли в Україну прибув Президент США Джо Байден, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Світ повинен зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція по відношенню до Росії. Слід показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку і діє терористичними методами", — пише глава ОП.

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Єрмак також додав, що є необхідність "об'єднатися навколо Формули миру президента Володимира Зеленського. Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на глобальному саміті миру".

Андрій Єрмак прокоментував ракетний удар по Києву / t.me/ermaka2022

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала Привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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