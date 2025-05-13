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У Трампа є спосіб знищити збройовий бізнес РФ - The Telegraph

Віталій Кірсанов
13 травня 2025, 08:44
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У РФ немає передових переробних потужностей для виробництва танталового порошку, необхідного для конденсаторів.
У Трампа є спосіб знищити збройовий бізнес РФ
У Трампа є спосіб знищити збройовий бізнес РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Коротко:

  • Ракети РФ оснащені процесорами з танталовими конденсаторами
  • Дефіцит танталу - один із чинників зниження виробництва зброї в РФ

США можуть за допомогою нових санкцій завдати істотного удару по збройовому потенціалу Росії, позбавивши російську промисловість критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва зброї. Про це пише військовий аналітик Девід Акс у статті для The Telegraph.

Йдеться про тантал - рідкісний мінерал, який використовується в багатьох високотехнологічних галузях промисловості для виробництва конденсаторів.

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Як пояснює Акс, найкращі російські крилаті та балістичні ракети, безпілотники і танки оснащені процесорами, навігаційними системами або радіоприймачами з танталовими конденсаторами. Але більша частина танталу надходить з-за кордону - основними постачальниками є Конго, Бразилія і Китай, - і санкції, запроваджені США та європейськими країнами, скоротили ці поставки.

Як зазначала аналітична група Frontelligence Insight, хоча в Росії є власні родовища танталу, вони значно менші. Крім того, в Росії немає передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів.

Очевидно, що російська промисловість насилу виробляє достатньо нової зброї для підтримки війни. Росіяни також втрачають контроль над повітряним простором у критично важливих секторах, оскільки українські безпілотники перевершують російські за чисельністю. І дефіцит танталу - один із чинників зниження російського виробництва зброї.

"Раніше російські заводи імпортували оброблений африканський, китайський і південноамериканський тантал з одного великого підприємства в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, що призвело до скорочення поставок обробленого порошку. Росіяни намагалися закуповувати тантал у Китаї, але його якість виявилася низькою", - підкреслює Акс.

За даними Frontelligence, російська промисловість потребує близько 770 кг високосортного обробленого танталу на місяць. Для виконання наявних контрактів на постачання нових озброєнь найближчими місяцями російським заводам потрібно понад 4,5 тонн цього мінералу, але поточні запаси становлять трохи більше ніж дві тонни. За оцінкою Frontelligence, "немає жодних негайних рішень щодо закупівлі" решти двох тонн.

Водночас російська промисловість може закуповувати більше танталових компонентів "подвійного призначення" - тих, що призначені для комерційних виробів, але можуть використовуватися і в зброї - через країни, які не приєдналися до режиму санкцій. І хоча їхня доставка дуже повільна та за значно вищою ціною, проте вони все ж таки надходять до РФ. І закриття цього останнього джерела танталу має стати пріоритетом для союзників України, підкреслює Акс.

Російські ракети - що відомо

Як повідомляв Главред, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що країна-агресор Росія продовжує вдосконалювати свій ракетний арсенал, зокрема крилаті ракети Х-59, Х-101 і Х-555.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія продовжує нарощувати арсенал озброєння, зокрема ракет. Кремль готується не тільки до подальших обстрілів України, а й до можливої війни проти країн Заходу.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія наростила атаки по Україні. Так, кількість ударів безпілотників зросла на понад 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно із січнем 2025 року.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також розповсюджує у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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