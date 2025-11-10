'Операція в самому розпалі': окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

Окупанти дуже активно намагаються завершити охоплення, прорватися ближче до центру південної частини Куп'янська.

https://glavred.net/war/operaciya-v-samom-razgare-okkupanty-pytayutsya-prorvatsya-k-centru-kupyanska-10714091.html Посилання скопійоване

Загарбники намагаються відрізати всю логістику від Куп'янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

Обидві сторони намагаються активно маневрувати в Куп'янську

Загарбники намагаються відрізати всю логістику від Куп'янська

У Куп'янську та навколо нього тривають запеклі бої, наступальна операція окупантів у самому розпалі. Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в ефірі на каналі "Суспільне".

Військовий зазначив, що загарбники не змінюють наступальну тактику в районі Куп'янська. У Куп'янську тривають міські бої.

відео дня

"Вони намагаються тиснути тим, що є. Вони намагаються використовувати ті ж загальні принципи, а це - велика кількість БПЛА, за допомогою яких вони намагаються переривати логістику, і це - просочування малих груп, але постійне просочування, і цих малих груп велика кількість", - зазначив Трегубов.

Він додав, що навряд чи росіяни щось змінять, тому що операція перебуває "в самому розпалі". Водночас, за його словами, ситуація є хиткою.

"Обидві сторони намагаються бути не тільки сильними, а й винахідливими. Обидві сторони намагаються активно маневрувати, відрізати логістичні шляхи одна одної, і тут іде вже фехтування на малих піхотних групах, відбувається досить тонка робота дронщиків з обох сторін, і саме тому там ситуація неоднозначна з обох сторін", - зазначив Трегубов.

При цьому, окупанти дуже активно намагаються завершити охоплення, прорватися ближче до центру південної частини міста.

Трегубов звернув увагу, що російське командування поширює заяву про нібито взяття міста, але це не відповідає дійсності.

"Що буде далі? Поки що важко сказати. Дуже великі зусилля витрачають наші хлопці в обороні, дуже велику винахідливість проявляють саме для того, щоб не дати росіянам просуватися", - додав Трегубов.

Також він розповів про тиск росіян, які докладаються з півдня та сходу міста, і зокрема, окупанти намагаються протиснути в напрямку Куп'янська-Вузлового та витіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл. Зокрема, загарбники намагаються відрізати всю логістику від Куп'янська.

Інфографіка: Главред

Які плани окупантів - думка військового

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область і прорватися в Дніпропетровську. Наразі є серйозна загроза для цього регіону, адже ворог уже має тактичний успіх. Про це заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Ворог сформував нові загрози для Сил оборони України на півдні Дніпропетровської області. Військовий акцентував увагу на тому, що рік тому наші війська утримували позиції в населеному пункті Українка на Донеччині, а зараз бійці ЗСУ намагаються утримати позиції на кордоні Дніпропетровської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони завдали точних ударів по росіянах у Куп'янську Харківської області. У результаті ворожий наступ там загальмувався, повідомив начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як повідомлялося раніше, Олександр Сирський спростував "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Заяви пропаганди РФ про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, підкреслив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Речник оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Економічні вісті, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред