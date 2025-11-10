Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

На світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста (плюса).

https://glavred.net/ukraine/voditelyam-stoit-znat-v-kieve-poyavilis-neobychnye-svetofory-10714106.html Посилання скопійоване

Грецький хрест - у Києві з'явився новий сигнал світлофора / Колаж: Главред, фото: КМДА, Anita Da Silva

Коротко:

У Києві з'явився новий експериментальний сигнал світлофора

На світлофорі буде додаткова секція з червоним хрестом

Сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч

З 11 листопада на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка у Києві розпочнеться експеримент із впровадження нового типу світлофорного сигналу "Грецький хрест".

Експеримент реалізується в рамках Тижня безпеки дорожнього руху з метою підвищення безпеки при виконанні лівосторонніх поворотів. Це перша така ініціатива в Україні, запозичена з практики європейських країн. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомили у КМДА.

відео дня

Зазначається, що на світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста (плюса).

Що означає сигнал світлофора "Грецький хрест"

Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч.

"Таким чином, світлофорна секція Грецький хрест не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть", - йдеться в повідомленні.

Експеримент триватиме два місяці, протягом яких фахівці збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи. Водії можуть залишати свої відгуки на електронну пошту kyiv.codr@kyivcity.gov.ua або в коментарях на сторінках підприємства в соціальних мережах.

Дивні дорожні знаки - новини по темі

Главред раніше пояснював, що означає незвичайний синій дорожній знак з "кренделем". Кумедний знак підказує, що неподалік є пекарня. Його можна зустріти під час поїздки Ісландією, де відстані між містами можуть бути значними, тому інформація про можливість придбання свіжого хліба має практичне значення.

Крім того, на дорогах з'явилась червона суцільна роздільна смуга. Нова розмітнка з'явилась на іспанських дорогах - на ділянках, де раніше траплялися серйозні ДТП. За задумом дорожників, червоний колір обрали тому, що він викликає у водія миттєву асоціацію з небезпекою, змушуючи зосередитися.

Нагадаємо, нещодавно Главред пояснював, що означає жовтий квадрат з чорним колом, який багато водіїв бачать уперше. Цей непомітний символ вказує на екстрений об'їзний маршрут у разі перекриття автомагістралі або іншої дороги.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред