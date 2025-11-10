Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

Головне:
- Російські окупанти продовжують нарощувати кількість штурмів
- Противник намагається сконцентрувати зусилля на західних околицях
За минулий тиждень у зоні Покровсько-Мирноградської агломерації українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 - поранили.
Також українські воїни вразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки, йдеться в повідомленні 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Що відбувається в Покровську
Російські окупанти продовжують нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це - майже на 20% більше, ніж попереднього тижня.
"Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися в багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використати як панівні висоти. Така протидія дає змогу іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога в місті", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої зараз - на території промзони. Шляхи просочування противника в цей район під контролем наших військових. Тому ворог має обмежені можливості для поповнення втрат.
Що відомо про просування ворога
Уточнюється, що противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування в бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки багатосмуговій системі оборони. Логістика в Гришиному дозволяє виконувати певні завдання.
Бої за Мирноград
За даними 7 корпусу ДШВ, триває оборонна операція Мирнограда. Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться своєчасно.
Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Силам оборони вдається ліквідувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи супротивнику просочитися в місто.
Нова мета РФ після Покровська: думка експерта
Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що наступною метою російських військ після захоплення Покровська на Донеччині може стати Костянтинівка, розташована поблизу.
Ситуація в Покровську - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронамі.
Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
