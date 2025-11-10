Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій

Росія може спробувати окупувати один із українських обласних центрів, застосовуючи тактику тотального знищення міської інфраструктури, вказав Ступак.

Росіяни можуть окупувати обласний центр України, деталі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Ступак:

Росія може захопити український обласний центр

Ворог змінив тактику наступу

Для захоплення росіяни спробують повністю зруйнувати місто "тупою" зброєю

Росія адаптовує свою тактику наступальних дій та вже не проводить штурмові дії в лоб, намагаючись інфільтруватись в міську забудову нечисельні групи військових. Про це заявив в чаті на Главреді військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"На жаль, це можна зробити", - заявив Ступак, відповідаючи на питання про те, чи можуть росіяни окупувати якийсь із українських обласних центрів. відео дня

За словами Ступака, росіяни змінюють тактику, адже, якщо раніше в лобових штурмах, як у Бахмуті, вони кидали десятки тисяч найманців, то тепер діють малими групами й намагаються оточувати наші підрозділи, активно використовуючи авіацію.

Експерт додав, що мова йде не лише про дрони, а й про некеровані бомби з дальністю до ~50 км — навіть якщо одна не влучає, наступні прилітають.

Він наголосив, що це "тупа" зброя: неточна, але масова й дешевша, тож її застосовують системно — лише в жовтні по фронту пройшло близько 1 300 КАБів, які нищать усе довкола.

"Тому спочатку росіяни просто спробують переорати місто, на яке націляться, знищивши все від гаражів до багатоповерхівок. І все, люди будуть змушені виїжджати, місто занепадатиме, грошей там не буде, та й до бюджету надходжень стане менше. Ось так Росія може знищити місто", - резюмує він.

На який обласний центр може націлитись Росія - позиція військових

Як писав Главред, поки в епіцентрі уваги перебуває Покровський напрямок, росіяни паралельно активно просуваються у напрямку Запоріжжя. Про це повідомив військовослужбовець із позивним "Осман Станіслав Бунятов.

За його словамити, противник активно діє на правому фланзі, намагаючись просунутися в бік Запоріжжя та обійти південну лінію оборони через територію Дніпропетровської області.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ посилили спроби обійти українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних ділянках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування загарбники активно використовують дно висохлого Каховського водосховища, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Українські військові продовжують знищувати ворога на підступах до Мирнограда, де триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Ситуація в Запорізькій області залишається вкрай напруженою — особливо поблизу населених пунктів Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. Як повідомляє DeepState, у цьому районі суттєво розширилася сіра зона, а противник продовжує нарощувати свою присутність і активність по всій її лінії.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

