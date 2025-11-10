Рус
Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій

Юрій Берендій
10 листопада 2025, 23:04
Росія може спробувати окупувати один із українських обласних центрів, застосовуючи тактику тотального знищення міської інфраструктури, вказав Ступак.
Росіяни можуть окупувати обласний центр України, деталі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ
Росіяни можуть окупувати обласний центр України, деталі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Ступак:

  • Росія може захопити український обласний центр
  • Ворог змінив тактику наступу
  • Для захоплення росіяни спробують повністю зруйнувати місто "тупою" зброєю

Росія адаптовує свою тактику наступальних дій та вже не проводить штурмові дії в лоб, намагаючись інфільтруватись в міську забудову нечисельні групи військових. Про це заявив в чаті на Главреді військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"На жаль, це можна зробити", - заявив Ступак, відповідаючи на питання про те, чи можуть росіяни окупувати якийсь із українських обласних центрів.

За словами Ступака, росіяни змінюють тактику, адже, якщо раніше в лобових штурмах, як у Бахмуті, вони кидали десятки тисяч найманців, то тепер діють малими групами й намагаються оточувати наші підрозділи, активно використовуючи авіацію.

Експерт додав, що мова йде не лише про дрони, а й про некеровані бомби з дальністю до ~50 км — навіть якщо одна не влучає, наступні прилітають.

Він наголосив, що це "тупа" зброя: неточна, але масова й дешевша, тож її застосовують системно — лише в жовтні по фронту пройшло близько 1 300 КАБів, які нищать усе довкола.

"Тому спочатку росіяни просто спробують переорати місто, на яке націляться, знищивши все від гаражів до багатоповерхівок. І все, люди будуть змушені виїжджати, місто занепадатиме, грошей там не буде, та й до бюджету надходжень стане менше. Ось так Росія може знищити місто", - резюмує він.

На який обласний центр може націлитись Росія - позиція військових

Як писав Главред, поки в епіцентрі уваги перебуває Покровський напрямок, росіяни паралельно активно просуваються у напрямку Запоріжжя. Про це повідомив військовослужбовець із позивним "Осман Станіслав Бунятов.

За його словамити, противник активно діє на правому фланзі, намагаючись просунутися в бік Запоріжжя та обійти південну лінію оборони через територію Дніпропетровської області.

Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій
Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ посилили спроби обійти українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних ділянках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування загарбники активно використовують дно висохлого Каховського водосховища, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Українські військові продовжують знищувати ворога на підступах до Мирнограда, де триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Ситуація в Запорізькій області залишається вкрай напруженою — особливо поблизу населених пунктів Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. Як повідомляє DeepState, у цьому районі суттєво розширилася сіра зона, а противник продовжує нарощувати свою присутність і активність по всій її лінії.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

