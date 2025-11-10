Рус
Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

Руслана Заклінська
10 листопада 2025, 17:11
Національний банк України послабив долар на початку тижня.
Курс валют на 11 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На вівторок, 11 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Єдина європейська валюта та злотий натомість подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 11 листопада встановлено на рівні 41,96 грн/долар. Американська валюта подешевшала на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Водночас євро продовжує зміцнюватися. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,54 грн/євро. Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

На міжбанківському ринку 10 листопада долар купували за 41,92 грн, а продавали за 41,95 грн. Готівковий курс продажу долара залишився без змін і становить 42,20 грн, тоді як євро подорожчав на 4 копійки, до 48,90 грн.

Курс злотого на 11 листопада

Національний банк України також оновив офіційний курс польського злотого. На 11 листопада він становить 11,47 грн/злотий, що на 5 копійок більше, ніж днем раніше. Для порівняння, 10 листопада злотий оцінювався у 11,42 гривні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду спрогнозував стабільність курсу долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордної позначки - 44 мільярди доларів, що перевищує показники навіть найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на біржі, ні в банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - пояснив Новак.

Нагадаємо, на понеділок, 10 листопада, Нацбанк зафіксував незначні зміни валютних курсів. Долар США подешевшав до 41,98 грн, євро майже не змінився - 48,51 грн, а злотий зріс до 11,42 грн.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що у середині листопада ситуація на валютному ринку України залежатиме від кількох чинників, головним із яких є енергетичний фактор. За його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Як повідомляв Главред, у листопаді курс долара та євро в Україні дещо знизився, однак не варто поспішати з продажем валюти. Економіст Андрій Забловський радить формувати збалансований інвестиційний портфель, який має складатися з 60% валюти, 30% гривневих активів та 10% банківських металів.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро новини України курс НБУ
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

