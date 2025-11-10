Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

Світлана Павелецька не стала приховувати, як саме дипломат вирішив покликати її заміж.

Дмитро Кулеба дружина - Світлана Павелецька розповіла про заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Коротко:

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися

Бізнесвумен розкрила, якими були їхні заручини

Днями український дипломат і колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та бізнесвумен Світлана Павелецька оголосили про заручини. Пара разом уже понад чотири роки.

Попри те, що раніше і Дмитро, і його обраниця стверджували, що офіційний шлюб для них - лише формальність, заручинам закохані дуже раді. Нещодавно Світлана розповіла, як її коханий робив їй пропозицію.

У бесіді з блогеркою Ангеліною Пичик Павелецька з посмішкою зазначила, що все було дуже традиційно: "На одному коліні. З дітьми (у Кулеби двоє дітей від попередніх стосунків, у Павелецької одна - прим. редактора). Це було дуже мило". Діяч, зі свого боку, зазначив, що освідчився Світлані "в присутності всіх, кому це треба".

Дмитро Кулеба дружина - Світлана Павелецька розповіла про заручини / фото: instagram.com/angelina_pichik

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

