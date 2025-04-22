Ракети, які важче зупинити: експерт пояснив оновлення Х-59 і Х-555

Як російські технології опинилися у північнокорейських ракетах і чому це загроза.

https://glavred.net/war/rakety-kotorye-trudnee-ostanovit-ekspert-obyasnil-obnovlenie-h-59-i-h-555-10658141.html Посилання скопійоване

Росія модернізує ракети / колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони РФ

Читайте в матеріалі:

Які ракети Росія вже оновила

Чому КНДР отримує російські розробки

У чому головна небезпека таких змін

Країна-агресорка Росія продовжує вдосконалювати свій ракетний арсенал, зокрема крилаті ракети Х-59, Х-101 та Х-555. Про це заявив авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі "Новини.Live".

За словами фахівця, РФ модифікувала ракету Х-59 до версії Х-69, збільшивши її дальність. Значні зміни торкнулися й інших типів озброєння.

відео дня

"Суттєві зміни відбулися у крилатих ракетах класу Х-101, Х-555, що дозволило їм уникати будь-яких зовнішніх перешкод. Тому що були напрацювання, які дозволили їм зрозуміти, що треба додавати ще окремі технічні можливості", — зазначив Храпчинський.

Також він звернув увагу на розвиток північнокорейських балістичних ракет, який став можливим завдяки співпраці з російськими інженерами.

"Та ж сама балістика. Корейська балістика суттєво покращилась", — додав експерт.

На думку Храпчинського, головна загроза полягає не стільки в американських комплектуючих, які можуть бути присутні в північнокорейських ракетах, а в наявності російських технологій.

Х-101 / Інфографіка: Главред

"Велика проблема полягає не у наявності американських комплектуючих до ракет з Північної Кореї, а наявність 'російської інтелектуальної власності' в північнокорейських ракетах, бо це велика загроза не тільки для регіону Азії, а й усього світу", — наголосив він.

Патрулювання українського неба - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно група європейських політиків і колишніх військових запропонувала розгорнути 120 винищувачів у небі над західною частиною України в межах ініціативи SkyShield для захисту від російських обстрілів під час можливого перемир’я.

Напередодні стало відомо, що одним із ключових напрямів, який обговорюється, є охорона неба над західною частиною України. Серед ідей — створення безпечної зони навколо Львова для забезпечення посадок літаків. До цієї ініціативи можуть долучитися Франція, Велика Британія та Нідерланди, які мають відповідні можливості.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Читайте також:

Що відомо про ракету Х-69? Х-69 — російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є модернізацією ракети Х-59. Призначена для ураження наземних цілей та надводних об'єктів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред