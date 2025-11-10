Росіяни прорвали кордон у ще одній області, 'буферна зона' вже 5 км - офіцер

Російські окупанти можуть відновити спроби активного наступу на Харківщині, стверджує Костянтин Немічев.

Росіяни прорвали кордон на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що відомо:

РФ прорвала кордон у Харківській області

Росіяни просунулись у Вовчанську

РФ піде в наступ на Харків, якщо не захопить Куп'янськ

Російські окупанти прорвали кордон у Харківській області. Це може стати новою "гарячою" точкою фронту, якщо ворог не захопить Куп'янськ. Про це заявив засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Ворог просунувся у районі Бологівки на Харківщині. Нині "буферна зона" вздовж лінії кордону становить близько 5 кілометрів, там немає постійної присутності військових. Також російські окупанти змогли просунутись і в самому Вовчанську.

відео дня

Росіяни прорвали кордон в Харківській області / фото: t.me/natsionalKharkiv

Немічев переконаний у тому, що росіяни хочуть з'єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній.

"Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час", - наголосив Немічев.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Водночас лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" додав, що певний виступ був ще з середини літа цього року. Нині ворог пішов у наступ більш широким фронтом.

"По перетину державного кордону військами рф в Харківській області я взагалі не бачу нічого нового. Ні в якому разі не намагаюсь применшити потенційні проблеми від цього, але там був маленький виступ аж з середини літа 2025 і ніхто цьому не придавав особливої уваги, а зараз противник просто пішов більш широким фронтом, що цілком логічно, на жаль.

Наступ РФ - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напрямку, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога й підготувати подальший наступ на Запоріжжя", – підкреслює Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики.

Читайте також:

Про особу: Костянтин Немічев Немічев Костянтин Віталійович - український військовий та політичний діяч. У 2014 році він був учасником Революції гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту. Про це повідомляє Вікіпедія. У 2014-2016 роках він служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. Тоді ж він брав участь у боях за Широкине та оборони Маріуполя. Навесні 2022 року Немічев та Сергій Величко створили підрозділ "KRAKEN", який активно брав участь у боротьбі з російськими окупантами. Нині "KRAKEN" - окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

