Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2025, 19:27
Російські окупанти били навіть по підстанціях, які живлять Рівненську та Хмельницьку АЕС.
Україна терміново звернулась до МАГАТЕ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, flickr

Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, через що у більшості регіонів введені графіки погодинних вимкнень світла. Україна вимагає від МАГАТЕ терміново скликати Раду керуючих. Про це заявив міністр енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Україна очікує на формування механізмів щодо запобігання атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури та посилення міжнародного тиску щодо питань ядерної та радіаційної безпеки.

Нині через ворожі обстріли ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", – зазначив Колісник.

Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Полтавській областях. Там пошкоджені високовольтні лінії. Також були атаковані підстанції, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - сказав Колісник.

Нині держава закликає бізнес використовувати імпорт електроенергії для уникнення обмежень. МІненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що У ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України — за даними уряду, ціллю стали теплові та газові об’єкти у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській і інших областях, що спричинило вимкнення світла, опалення та водопостачання. Наслідком стало "нульове" виробництво електроенергії на кількох українських теплових станціях, запровадження графіків вимкнень та підвищена тривога перед зимовим періодом.

війна в Україні МАГАТЭ вторгнення Росії відключення ракетний удар відключення світла атака дронів
Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:51Фронт
Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:32Україна
19:27Війна
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

19:58

Як виглядатиме загибель Землі і коли вона станеться - вчені побачили "поїдання" планет

19:51

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:49

Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

19:43

Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

19:32

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:27

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:10

Провальні результати наступу окупантів за перший тиждень листопадаПогляд

18:58

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагувалиФото

18:54

Має менше 1% людей: яка найрідкісніша група крові у світі

18:40

Світла може ставати менше:експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

18:31

Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобазаВідео

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

15:46

"Лобода відгребла": росіяни накинулися на українок під час концерту співачкиВідео

15:30

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміниВідео

15:24

Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

14:55

Три знаки зодіаку словлять удачу за хвіст: хто ці щасливчики

14:52

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантівФото

14:20

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

14:03

Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового "Апокаліпсису"

13:56

Довго горять та дають максимум тепла: які дрова найкраще підходять для опалення

13:51

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

13:50

Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

13:35

Гороскоп на завтра 11 листопада: Близнюкам - великі гроші, Стрільцям - зміни

13:34

Божественний сніданок за лічені хвилини - раз і готовоВідео

13:26

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

13:26

Чорна п'ятниця 2025: коли почнеться і як не попастися на виверти продавців

13:13

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

12:55

"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУВідео

12:52

Як дожити до ста років: 101-річна американка вразила простим секретом довголіття

12:51

"Почалося нове життя": Мозгова публічно розкрила свій головний секрет

12:46

Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронівФото

