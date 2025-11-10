Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

Російські окупанти били навіть по підстанціях, які живлять Рівненську та Хмельницьку АЕС.

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ

Росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, через що у більшості регіонів введені графіки погодинних вимкнень світла. Україна вимагає від МАГАТЕ терміново скликати Раду керуючих. Про це заявив міністр енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Україна очікує на формування механізмів щодо запобігання атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури та посилення міжнародного тиску щодо питань ядерної та радіаційної безпеки.

Нині через ворожі обстріли ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", – зазначив Колісник.

Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Полтавській областях. Там пошкоджені високовольтні лінії. Також були атаковані підстанції, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - сказав Колісник.

Нині держава закликає бізнес використовувати імпорт електроенергії для уникнення обмежень. МІненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що У ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України — за даними уряду, ціллю стали теплові та газові об’єкти у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській і інших областях, що спричинило вимкнення світла, опалення та водопостачання. Наслідком стало "нульове" виробництво електроенергії на кількох українських теплових станціях, запровадження графіків вимкнень та підвищена тривога перед зимовим періодом.

