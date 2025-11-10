ССО провели операцію в Криму: втретє 'запалала' важлива для РФ нафтобаза

Нафтобаза відіграє ключову роль у постачанні палива окупаційним силам у Криму.

https://glavred.net/war/sso-proveli-operaciyu-v-krymu-v-tretiy-raz-zagorelas-vazhnaya-dlya-rf-neftebaza-10714151.html Посилання скопійоване

Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ССО, 424 окремий бальйон безпілотних систем "Svarog"

Коротко:

ССО ЗСУ уразили нафтобазу "Гвардійська" у Криму

БПЛА втретє за місяць уразили об’єкт

Поцілили в насосну станцію на території нафтобази

У ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Гвардійський" у Криму. Безпілотники поцілили у насосну станцію на території об’єкта. Про це повідомили ССО у Telegram.

Нафтобаза "Гвардійська", яку уразили ССО, розташована в населеному пункті Кар'єрне у Сакському районі тимчасово окупованого Криму. Це вже третє успішне ураження ворожого об’єкта менше ніж за місяць.

відео дня

"Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази", - йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що нафтобаза федеральної державної казенної установи "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупантів у Криму. Вона підтримує роботу російських військових об'єктів і забезпечує транспортні потреби ворожої армії.

"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", - запевнили ССО.

Дивіться відео удару по нафтобазі "Гвардійська":

Уражено нафтобазу "Гвардійська" / Фото: скріншот

Яка ціль операцій та ударів по об'єктах РФ

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Удари вглиб території Росії вже приносять помітні результати.

"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Другий - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії", - сказав він.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Нашадаємо, у ніч проти 27 жовтня українські Сили спеціальних операцій успішно атакували тилові об’єкти армії РФ на тимчасово окупованій Луганщині. Дрони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Старобільську та нафтобазу в Луганську.

Також 9 листопада партизани успішно підірвали залізничну колію поблизу Сімферополя, якою окупанти постачали зброю, пальне та техніку на фронт. Через це рух поїздів тимчасово зупинився, а постачання на Херсонський і Запорізький напрямки було зірвано.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада Сили оборони вразили Саратовський НПЗ у Росії, там зафіксовано влучання та пожежу в районі установок ЕЛОУ АВТ‑6. Крім цього, поцілили в логістичні об’єкти окупантів на тимчасово окупованій Луганщині

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред