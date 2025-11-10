Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетним

Президент України різко прокоментував скандал з корупцією в Енергоатомі.

https://glavred.net/politics/korrupcionnyy-skandal-v-energetike-zelenskiy-vpervye-zagovoril-o-prigovorah-prichastnym-10714211.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на корупцію в енергетиці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, НАБУ

Що відомо:

НАБУ розкрило справу про корупцію в енергетиці

Зеленський вперше відреагував на корупційний скандал

Президент висловився про вироки причетним

Президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на скандал з корупцією в енергетиці. Він наголосив на невідворотності покарання. Про це заявив президент у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що чистота в Енергоатомі є пріоритетом, адже саме ця компанія забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації. Тому потрібні будь-які результативні дії проти корупції.

відео дня

"Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату", - сказав президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський відреагував на скандал з корупцією в енергетиці / фото: скріншот

Операція НАБУ - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи та перші відеодокази були представлені 10 листопада в межах операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники та бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Розслідування НАБУ та САП виявило розгалужену схему корупції серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували сплачувати "відкати", аби уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

До її реалізації, за інформацією НАБУ, причетні колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також ексспівробітник правоохоронних органів, що займав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в "Енергоатомі".

Згодом в Офісі президента відреагували на розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 100 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності невідворотного покарання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред