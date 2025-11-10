Динамо планує омолодити склад: хто з лідерів може покинути клуб

Керівництво клубу розглядає пропозиції щодо 23-річного півзахисника і планує зміни складу.

Керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо гравця / Колаж: Главред, фото: instagram.com/vova.brazhko

Коротко:

Бражко може покинути "Динамо" у зимове трансферне вікно

Вартість півзахисника зараз оцінюється у 12 млн євро

У сезоні 2025/26 він провів 20 матчів, забив 2 голи

Хавбек "Динамо" та збірної України Володимир Бражко може покинути київську команду вже у зимове трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, керівництво "біло-синіх" готове розглянути пропозиції щодо 23-річного півзахисника, який у цьому сезоні рідше потрапляє до основного складу. Його відхід може стати частиною плану клубу щодо омолодження складу та оптимізації зарплатної структури.

Вартість та трансферні деталі

Раніше повідомлялося, що Динамо готове відпустити вихованця своєї академії не за 20 мільйонів євро, як зазначалося раніше. Наразі, за даними порталу Transfermarkt, Бражко залишається найдорожчим гравцем клубу – його вартість оцінюється у 12 млн євро.

У сезоні 2025/26 на рахунку півзахисника 20 матчів у всіх турнірах, 2 голи та 1 результативна передача. Його трансфер може зацікавити як українські, так і закордонні клуби, що шукають молодих перспективних гравців для посилення складу.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

