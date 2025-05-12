У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і 'накинулися' на Захід

Що сказала Захарова:
- 30-денне припинення вогню між Росією та Україною нібито не має на меті мир
- Захід нібито намагається дати Києву перепочинок
Ініціатива Заходу щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною нібито не має на меті досягнення миру, а лише дасть Києву час на відновлення сил і продовження війни. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пишуть росЗМІ.
Країни Заходу наполягають, щоб Росія погодилася на оголошення 30-денного перемир’я в Україні, і поставили чіткий дедлайн — 12 травня. Однак Кремль відмовляється підтримати перемир’я.
На думку Захарової, ініціатива Заходу має, виключно військову мету: дати Збройним силам України час на "відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією". Така риторика свідчить про небажання РФ зупинити бойові дії, навіть тимчасово.
Також представниця МЗС РФ згадала зустріч Зеленського з Путіним у 2019 році і заявила, що український президент тоді нібито "відмовився затверджувати попередньо погоджений документ".
Переговори і припинення вогню - новини за темою
Як повідомляв Главред, 11 травня російський диктатор Володимир Путін оголосив про готовність до прямих переговорів з Україною 15 травня в Стамбулі. Однак він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало початися з 12 травня.
У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах, але підкреслив, що очікує також повного та безумовного припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп висловив надію на позитивний результат переговорів. Також він вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.
Крім цього, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер готовий до переговорів із Україною без попередніх умов. Водночас він відкинув тиск з боку Заходу щодо 30-денного припинення вогню, зазначивши, що мова ультиматумів для Росії неприйнятна.
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Хто така Марія Захарова
Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.
Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.
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