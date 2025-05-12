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У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і "накинулися" на Захід

Руслана Заклінська
12 травня 2025, 23:37оновлено 13 травня, 00:10
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Представниця МЗС Росії заявила, що ініціатива Заходу щодо 30-денного припинення вогню не має на меті завершення війни.
У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і 'накинулися' на Захід
Росія знайшла "відмовку", щоб не припиняти вогонь з 12 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, kremlin.ru

Що сказала Захарова:

  • 30-денне припинення вогню між Росією та Україною нібито не має на меті мир
  • Захід нібито намагається дати Києву перепочинок

Ініціатива Заходу щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною нібито не має на меті досягнення миру, а лише дасть Києву час на відновлення сил і продовження війни. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пишуть росЗМІ.

Країни Заходу наполягають, щоб Росія погодилася на оголошення 30-денного перемир’я в Україні, і поставили чіткий дедлайн — 12 травня. Однак Кремль відмовляється підтримати перемир’я.

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На думку Захарової, ініціатива Заходу має, виключно військову мету: дати Збройним силам України час на "відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією". Така риторика свідчить про небажання РФ зупинити бойові дії, навіть тимчасово.

Також представниця МЗС РФ згадала зустріч Зеленського з Путіним у 2019 році і заявила, що український президент тоді нібито "відмовився затверджувати попередньо погоджений документ".

Переговори і припинення вогню - новини за темою

Як повідомляв Главред, 11 травня російський диктатор Володимир Путін оголосив про готовність до прямих переговорів з Україною 15 травня в Стамбулі. Однак він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало початися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах, але підкреслив, що очікує також повного та безумовного припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп висловив надію на позитивний результат переговорів. Також він вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Крім цього, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер готовий до переговорів із Україною без попередніх умов. Водночас він відкинув тиск з боку Заходу щодо 30-денного припинення вогню, зазначивши, що мова ультиматумів для Росії неприйнятна.

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Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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