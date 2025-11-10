"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФ

Важливе із заяв Ступака:
- Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю
- Росія наполягає на здачі Краматорська і Слов'янська
Україна внаслідок оборони Покровська Донецької області виграла час, завив військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
"Час - для цивільного населення, для українського ВПК, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для наших західних партнерів, щоб вони могли узгодити позиції і почати виробляти те, що буде допомагати Україні", - підкреслив він під час чату в Главреді.
Своєю чергою Росія програла, втративши в Покровську час, адже 13 місяців російські війська "тупцювали довкола міста", хоча російське керівництво планувало, що за цей час візьме всю Донецьку область і піде далі, каже експерт.
"Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася більше року <...> Покровськ - не місто-мільйонник. не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика і протяжна агломерація, де на всій її площі упереміш гаражі, 5-поверхівки, 9-поверхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні споруди, котельні, виробничі майданчики, занедбані споруди радянських часів, шахти, копальні, копанки", - пояснив він.
Усе це допомагало Україні тримати оборону і заважало Росії просуватися швидко, зазначив співрозмовник.
"Чому Росія і наполягає на здачі Краматорська і Слов'янська - вона не хоче знову вплутуватися у велику бійню і витрачати більше року на взяття цих міст", - додав Ступак.
Ситуація в Покровську: дані ЗСУ
Російські війська посилюють тиск на українські позиції в Покровській агломерації, збільшуючи кількість штурмів. Українські захисники успішно заважають противнику закріпитися в багатоповерхових будівлях Покровська, які росіяни намагаються використати як стратегічно вигідні точки. Такий опір дає змогу іншим підрозділам Сил оборони ефективно виконувати операції із зачистки міста, повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бої за Покровськ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.
Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
