Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФ

Олексій Тесля
10 листопада 2025, 16:48
82
Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася понад рік, наголосив Іван Ступак.
ЗСУ, Фронт, Війна, Армія РФ
РФ штурмує позиції ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Важливе із заяв Ступака:

  • Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю
  • Росія наполягає на здачі Краматорська і Слов'янська

Україна внаслідок оборони Покровська Донецької області виграла час, завив військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

"Час - для цивільного населення, для українського ВПК, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для наших західних партнерів, щоб вони могли узгодити позиції і почати виробляти те, що буде допомагати Україні", - підкреслив він під час чату в Главреді.

відео дня

Своєю чергою Росія програла, втративши в Покровську час, адже 13 місяців російські війська "тупцювали довкола міста", хоча російське керівництво планувало, що за цей час візьме всю Донецьку область і піде далі, каже експерт.

"Україна, втрачаючи Покровськ, втрачає велику фортецю, яка трималася більше року <...> Покровськ - не місто-мільйонник. не місто-мільйонник, не обласний центр, але це велика і протяжна агломерація, де на всій її площі упереміш гаражі, 5-поверхівки, 9-поверхівки, одноповерхові будинки, залізобетонні споруди, технічні споруди, котельні, виробничі майданчики, занедбані споруди радянських часів, шахти, копальні, копанки", - пояснив він.

Усе це допомагало Україні тримати оборону і заважало Росії просуватися швидко, зазначив співрозмовник.

"Чому Росія і наполягає на здачі Краматорська і Слов'янська - вона не хоче знову вплутуватися у велику бійню і витрачати більше року на взяття цих міст", - додав Ступак.

Дивіться відео - чат з Іваном Ступаком:

Ситуація в Покровську: дані ЗСУ

Російські війська посилюють тиск на українські позиції в Покровській агломерації, збільшуючи кількість штурмів. Українські захисники успішно заважають противнику закріпитися в багатоповерхових будівлях Покровська, які росіяни намагаються використати як стратегічно вигідні точки. Такий опір дає змогу іншим підрозділам Сил оборони ефективно виконувати операції із зачистки міста, повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бої за Покровськ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Покровськ Іван Ступак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобаза

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобаза

18:27Війна
Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:43Війна
Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:11Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

Останні новини

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобаза

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

Реклама
16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

15:46

"Лобода відгребла": росіяни накинулися на українок під час концерту співачкиВідео

15:30

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміниВідео

15:24

Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

Реклама
15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

14:55

Три знаки зодіаку словлять удачу за хвіст: хто ці щасливчики

14:52

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантівФото

14:20

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

14:03

Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового "Апокаліпсису"

13:56

Довго горять та дають максимум тепла: які дрова найкраще підходять для опалення

13:51

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

13:50

Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

13:35

Гороскоп на завтра 11 листопада: Близнюкам - великі гроші, Стрільцям - зміни

13:34

Божественний сніданок за лічені хвилини - раз і готовоВідео

13:26

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

13:26

Чорна п'ятниця 2025: коли почнеться і як не попастися на виверти продавців

13:13

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

12:55

"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУВідео

12:52

Як дожити до ста років: 101-річна американка вразила простим секретом довголіття

12:51

"Почалося нове життя": Мозгова публічно розкрила свій головний секрет

12:46

Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронівФото

12:33

Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

Реклама
12:31

Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну "якнайшвидше", але є нюанс

12:17

Біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей - військова

12:15

Від "яблука" до plus-size: як підібрати ідеальне зимове пальто за типом фігуриВідео

11:58

Новий наступ РФ: ексспівробітник СБУ назвав мету Кремля після Покровська

11:50

"Прикордонники. 2 курс": фан-зустріч з акторами серіалу у Lavina Mall 16 листопада

11:43

Путіністку Ларису Доліну хотіли вбити - що вона зробила

11:34

Учені придумали, як змусити сонячні панелі самоочищатися

11:30

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибірВідео

11:24

"Легше з хлопцями": MELOVIN зізнався, чому досі самотній

11:08

Повні сумки грошей: в НАБУ заявили про викриття корупції у сфері енергетикиФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти