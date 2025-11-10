Рус
Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

Юрій Берендій
10 листопада 2025, 17:43
Росія планує зосереджувати ракетні удари на прикордонних та прифронтових регіонах України, намагаючись пошкодити інфраструктуру, вказав Ступак.
Які міста і регіони в зоні небезпеки через удари РФ / Колаж: Главред, фото: alerts in ua, wikimedia

Про що сказав Ступак:

  • Росіяни мають достатньо ракет, удари по Україні продовжаться взимку
  • В першу чергу Росія битиме по прикордонних і прифронтових регіонах
  • Загроза для Києва також залишається

Російські окупаційні війська протягом зимового періоду будуть намагатись паралельно завдавати ударів по українській інфраструктурі та просуватись на фронті. Про те, які міста в зоні особливого ризику розповів в чаті на Главреді розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, у Росії достатньо ракет, і вона здатна їх виробляти. Лише в жовтні по Україні було випущено 270 ракет. Твердження про те, що "в Росії залишилося ракет лише на два-три масовані залпи", не відповідає дійсності — про це повідомляли ще у березні 2022 року. Тому удари по інфраструктурі України взимку продовжаться.

"При цьому Росія в першу чергу буде вибивати інфраструктуру прикордонних і прифронтових регіонів: Сум, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Херсона. Це близько, туди можуть долітати і КАБи. А якщо, як каже ГУР, КАБ будуть з радіусом дії 190 км, то зона ураження істотно розшириться", - вказує він.

Ступак також зазначив, що Росія планує атакувати тилові регіони з меншою кількістю систем ППО. Київ, без сумніву, теж буде об’єктом атак, але через сильнішу ППО ефективність ударів там нижча. Тому ворог концентруватиме удари на регіонах із слабшим захистом, наприклад, у Чернігівській області, максимально порушуючи газо-, тепло- та електропостачання, щоб створити серйозні труднощі для конкретного регіону.

"Якщо в минулі роки Росія завдавала ударів по Україні, як суп солила, тобто всюди потроху: трохи в Черкасах прилетіло, трохи в Києві, трохи у Вінниці, трохи в Запоріжжі та Дніпрі, то зараз вона посилено буде виносити все в якихось конкретних регіонах. Якщо прилетить по Дніпру, то масовано, по Запоріжжю – теж масовано", - вказав він.

Військовий експерт додав, що коли на фронті погана погода, наприклад, сніг, вітер, дощ — це ускладнює як захист, так і просування російських військ. Водночас дрони ворога теж не можуть підніматися в повітря за несприятливих умов, тож негода заважає обом сторонам.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як відключення світла вплинуть на платіжки за світло - думка експертів

Як писав Главред, відключення світла не мають суттєвого впливу на суми в платіжках, оскільки після відновлення світла люди зазвичай намагаються використати стільки ж енергії, скільки не спожили під час перерви. Таку думку висловив директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін. За його словами, різниця в нарахуваннях може бути, але вона незначна.

Водночас експерт з енергетики Сергій Дяченко наголошує, що навіть короткочасні відключення впливають на кінцеву суму в рахунках, адже у період без світла споживання електроенергії фактично припиняється.

Удари по Україні - що відомо по графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує щодня завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому уникнути графіків відключення електроенергії до кінця зими не вдасться. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Як зазначають ЗМІ з посиланням на Міненерго, наразі скасування графіків навіть не розглядається — відключення світла, ймовірно, триватимуть довго. Енергетики працюють у посиленому режимі, однак відновлення пошкоджених об’єктів потребує часу.

Остання російська атака стала однією з наймасштабніших для української енергосистеми від початку повномасштабного вторгнення. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, наразі тривають відновлювальні роботи, а в трьох областях ситуація залишається особливо складною.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

війна в Україні війна Росії та України відключення світла Іван Ступак
Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:51Фронт
Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:32Україна
Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:27Війна
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
12:46

Гербери стали небезпечнішими: "Флеш" розкрив деталі модернізації російських дронівФото

