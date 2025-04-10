Ракети збирають не тільки для атак: РНБО б'є на сполох через агресивні плани РФ

Кремль має значний запас ракет, що постійно поповнюється, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Росія готує ракетні удари не лише по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, Главред

Головне із заяви Коваленка:

Кремль постійно поповнює запаси ракет

РФ готується не лише до обстрілів України, але й до війни проти країн Заходу

Через 4-6 років Росія може почати нову війну

Росія продовжує нарощувати арсенал озброєння, зокрема ракет. Кремль готується не лише до подальших обстрілів України, а й до можливої війни проти країн Заходу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, у Кремля вже є значний запас ракет, який постійно поповнюється. Якщо б він використовувався винятково для ударів по Україні, обстрілів було б набагато більше. Це, як зауважив Коваленко, свідчить про підготовку Росії до більш масштабної війни.

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"Однак це не тільки для обстрілів України. Ми вже можемо говорити, що ворог накопичує ресурси для можливої війни проти країн Заходу. Не варто сміятись з цих планів, вони є", - сказав він.

На думку Коваленка, якщо Європа не змінить свого підходу до безпеки, то вже через 4–6 років Росія може почати нову війну. У першу чергу під загрозою опиняться країни Балтії.

Керівник ЦПД зазначив, що Сили оборони мають достатньо інформації про ворожі ракети, дрони-камікадзе типу "Шахед" й місця базування авіації РФ. Саме тому удари українських дронів по російських військових об’єктах — це питання національної безпеки. Водночас, попри нестачу систем ППО, Росія намагається компенсувати це нарощуванням засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Звідки і чим Росія б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Загроза ракетних ударів РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Росія суттєво наростила атаки по Україні — кількість ударів безпілотників у лютому 2025 року зросла більш ніж на 50% порівняно з січнем. Як повідомляє ISW, Кремль прагне використати ці атаки для тиску на Україну під час переговорів зі США.

Також Росія модернізувала свої ракети, що ускладнило завдання української ППО. Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, що ракети тепер облітають зони ураження, пролітаючи на малій висоті, що робить їх важчими для перехоплення.

Як повідомляв Главред, розвідка НАТО фіксує активне виробництво ракет у Росії, незважаючи на зменшення ракетних атак останнім часом. Ворог накопичує ракети для майбутніх масованих ударів й активно закуповує ракети у Північної Кореї.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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