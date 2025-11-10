Рус
"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Юрій Берендій
10 листопада 2025, 04:09
Українські фахівці постійно моделюють сценарії радіаційних аварій за допомогою системи RODOS, яка відстежує поширення радіонуклідів, вказує експерт.
Розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Вже розробляли сценарії на випадок аварії на ЗАЕС
  • В Україні діє програма відстеження радіонуклідів

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила про нібито підготовку Україною та країнами НАТО диверсії на ЗАЕС. Такі заяви можуть свідчити про намір самих же росіян влаштувати катастрофу на окупованій Запорізькій АЕС та звинуватити в цьому Україну та країни колективного Заходу. Про те, які можливі наслідки диверсії на ЗАЕС в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна

Вона зазначила, що можливі сценарії диверсії на Запорізькій АЕС уже аналізувалися українськими фахівцями влітку 2023 року, одразу після підриву Каховської ГЕС.

Експерт пояснила, що в Україні діє система RODOS, яка дозволяє моделювати поширення радіонуклідів у разі важкої аварії з розплавленням активної зони реактора. Ця система функціонує на базі Укргідрометцентру, Держатомрегулювання та ДНТЦ ядерної і радіаційної безпеки.

"Фахівці навіть створювали карти можливого поширення радіації залежно від погодних умов і напрямку вітру для кожного енергоблоку. Тобто все це регулярно моделюється - не знаю, чи щодня, але постійно, як частина системи аварійного реагування. Це прописано в офіційних документах, тому панікувати не варто. Всі можливі сценарії враховані, і такі заяви росіян - це просто чергові "страшилки" для інформаційного тиску", - резюмує вона.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Чи можуть США взяти ЗАЕС під контроль - думка експерта

Як писав Главред, у ЗМІ з’являлась інформація, що план Дональда Трампа нібито передбачає створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС, яка може перебувати під контролем США. Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що така ідея виглядає привабливо лише теоретично, адже незрозуміло, яким чином американці зможуть реалізувати її на практиці.

"Адже є українська армія з одного боку і російська – з іншого, і росіяни не хочуть йти із ЗАЕС. Як буде забезпечено нейтралітет Запорізької АЕС, хто це буде робити?", - вказує він.

ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пропаганда РФ поширила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, яку окупували війська РФ.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України наголосили, що російські спецслужби систематично заздалегідь поширюють фейкові "попередження" — звинувачують Україну чи західні країни у нібито підготовці терактів, щоб у разі власних злочинів перекласти провину та створити вигідний інформаційний фон. Водночас саме Росія несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, адже саме вона окупувала об’єкт, розмістила там військову техніку та чинить тиск на персонал станції.

Крім того, країна-агресор досі не відмовилася від планів інтегрувати Запорізьку АЕС у свою енергосистему, розповіла незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Про персону: Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Запорізька АЕС Ольга Кошарна
13:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 до 16 листопада

13:20

Зникне першою зі столу: рецепт оригінальної закуски за 5 хвилин

12:53

США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

