Ворог активно тисне: на стратегічному напрямку суттєво зросла сіра зона

Поступова концентрація сил створює додаткову напруженість у зоні конфлікту.

Противник нарощує присутність у сірій зоні Запорізької області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

Сіру зону на Запоріжжі суттєво розширено

Ворог окупував Успенівку та тисне на сусідні села

Частина території під загрозою, можливий тиск на Гуляйполе

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Особливо у районі населених пунктів Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське, де суттєво розширилася сіра зона, повідомляє DeepState.

Противник нарощує присутність у цьому районі, а його активність зафіксована по всій сірій зоні.

Контроль над населеними пунктами

"Зокрема, росіянам вдалося повністю окупувати Успенівку. Наразі також перевіряється інформація щодо захоплення Солодкого та Привільного. Водночас ворог продовжує тиснути на Нове й Новоуспенівське та поступово поглинає Рівнопілля", – повідомили в DeepState.

В організації додали, що "кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе. Окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на місто й ускладнює перебування позицій у Зеленому Гаю та Високому (Червоному)".

Ризики для Гуляйполя

Аналітики відзначають, що раніше Гуляйполе залишалося неприступним для ворога, який неодноразово намагався прорватися до міста, зокрема з боку Марфополя. Тепер же відкривається новий напрямок, що може ускладнити оборону важливого населеного пункту.

Де можуть тиснути росіяни – екпертна думка

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напрямку, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча.

За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога й підготувати подальший наступ на Запоріжжя", – підкреслює Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі The New York Post.

Крім того, російські окупаційні війська активізували спроби обходити українські позиції в районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької АЕС і Кам’янки-Дніпровської. Для просування ворог використовує дно Каховського водосховища. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що українські сили продовжують нищити ворога на підступах до Мирнограда, оборона Покровсько-Мирноградського напрямку триває, заявив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

