Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2025, 20:39оновлено 10 листопада, 21:50
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 листопада
  • Де температура повітря опуститься до +1 градуса
  • Де буде сильний туман та дощі

Погода в Україні 11 листопада буде прохолодно та дощитиме. У багатьох областях буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Там оголосили І рівень небезпечності через сильні дощі.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 11 листопада регіони накриє сильний циклон. Упродовж дня дощі будуть лити у більшості областей.

На заході, півночі та у центральних областях температура повітря знизиться до 6-10 градусів тепла. На півдні буде найтепліше - 13-17 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 листопада

В Україні 11 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі по всій Україні. У західних областях та на Лівобережжі буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 11 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря опуститься до +6...+9 градусів.

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: meteoprog

Погода 11 листопада у Києві

У Києві 11 листопада буде хмарно. Синоптики цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі та вдень 8-10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

