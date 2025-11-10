Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

Навіть короткі відключення безпосередньо впливають на кінцеву суму в рахунках, вважає Сергій Дяченко.

Немає прямої залежності між рахунками і відключеннями, вважає Щедрін

Навіть короткі відключення безпосередньо впливають на кінцеву суму, каже Дяченко

Відключення електроенергії самі по собі не впливають на суму в платіжках споживачів, адже пізніше люди намагаються надолужити згаяне, вважає директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін.

На його думку, відключення електроенергії практично не впливають на суми в платіжках українців, а різниця в нарахуваннях може бути, але вона несуттєва.

"Немає прямої залежності між рахунками і відключеннями. Тому що пікове навантаження все одно є - просто воно зміщується на інший час", - пояснив співрозмовник.

Своєю чергою експерт з питань енергетики Сергій Дяченко каже, що навіть короткі відключення безпосередньо впливають на кінцеву суму в рахунках, адже під час відсутності світла електроенергія просто не споживається.

"Якщо немає електроенергії, ми її не використовуємо, і цей час просто не оплачуємо. Тут усе однозначно", - уточнив він.

За його словами, те, що рахунки за спожиту електроенергію в період "блекаутів" майже не зменшуються, пояснюється тим, що відключення поки що мають невеликий масштаб.

"Якщо світла немає всього кілька годин на день - 5-10% часу - це майже не впливає. Але коли відключення тривають 20-30% часу, тоді різницю вже можна побачити", - додав Дяченко.

Загроза блекауту: думка експерта

Фахівець з питань державної політики у сфері енергетики Геннадій Рябцев підкреслив, що Росії не вдасться повністю зруйнувати українську енергосистему. За його словами, можливі перебої з електрикою відбуватимуться виключно за рішенням диспетчерів "Укренерго", а не внаслідок дій агресора.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

