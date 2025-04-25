РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

Північна Корея виготовляє свої ракети за технологіями, які отримує від Росії.

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Росіяни виготовляють 750 Іскандерів на рік / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської

Росія виробляє більше балістичних ракет на рік, ніж США

Наразі країна-агресор Росія виробляє більше балістичних ракет Іскандер на рік, ніж американський ВПК встигає виготовити перехоплювальних ракет для цих Іскандерів. Про це заявив Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.

"Умовно кажучи, росіяни виготовляють 750 ракет, а американці - 650. Також є неприємний нюанс: США залежать від Китаю у постачанні рідкісноземельних металів для цих ракет. Тому питання, скільки ракет американська оборонка зможе виготовити цього року", - зауважив він. відео дня

За його словами, наразі немає відкритих даних щодо північнокорейських ракет, але вже є підтвердження, що північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської.

"Тобто Північна Корея виготовляє свої ракети за матеріалами, технологіями та кресленнями, які отримує від Росії. Чому в офіційних звітах підписують Іскандер - KN-23? Тому що це один і той самий виріб, виготовлений в різних куточках світу. У Росії це ближче до Уралу, у Північній Кореї - на півострові. Тобто це одна і та сама ракета, на жаль", - наголосив експерт.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Російські ракети - що відомо

Як повідомляв Главред, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що країна-агресорка Росія продовжує вдосконалювати свій ракетний арсенал, зокрема крилаті ракети Х-59, Х-101 та Х-555.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія продовжує нарощувати арсенал озброєння, зокрема ракет. Кремль готується не лише до подальших обстрілів України, а й до можливої війни проти країн Заходу.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія наростила атаки по Україні. Так, кількість ударів безпілотників зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року.

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Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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