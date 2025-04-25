РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

Головне із заяви експерта:
- Північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської
- Росія виробляє більше балістичних ракет на рік, ніж США
Наразі країна-агресор Росія виробляє більше балістичних ракет Іскандер на рік, ніж американський ВПК встигає виготовити перехоплювальних ракет для цих Іскандерів. Про це заявив Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.
"Умовно кажучи, росіяни виготовляють 750 ракет, а американці - 650. Також є неприємний нюанс: США залежать від Китаю у постачанні рідкісноземельних металів для цих ракет. Тому питання, скільки ракет американська оборонка зможе виготовити цього року", - зауважив він.відео дня
За його словами, наразі немає відкритих даних щодо північнокорейських ракет, але вже є підтвердження, що північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської.
"Тобто Північна Корея виготовляє свої ракети за матеріалами, технологіями та кресленнями, які отримує від Росії. Чому в офіційних звітах підписують Іскандер - KN-23? Тому що це один і той самий виріб, виготовлений в різних куточках світу. У Росії це ближче до Уралу, у Північній Кореї - на півострові. Тобто це одна і та сама ракета, на жаль", - наголосив експерт.
Російські ракети - що відомо
Як повідомляв Главред, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що країна-агресорка Росія продовжує вдосконалювати свій ракетний арсенал, зокрема крилаті ракети Х-59, Х-101 та Х-555.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія продовжує нарощувати арсенал озброєння, зокрема ракет. Кремль готується не лише до подальших обстрілів України, а й до можливої війни проти країн Заходу.
Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія наростила атаки по Україні. Так, кількість ударів безпілотників зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року.
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Хто такий Іван Киричевський
Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.
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