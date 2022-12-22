У США є 3 моделі закінчення війни в Україні, дві з них відкинуті Зеленським - Washington Post

Мир може настати тільки тоді, коли окупант Росія виведе свої війська із захоплених територій України, підкреслив Володимир Зеленський.

Зеленський вимагає повного виведення військ РФ з України - WP / Колаж Офіс президента, Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати вивчають три варіанти завершення війни проти України шляхом проведення перемовин. Перший сценарій передбачає деокупацію всіх захоплених українських територій, включаючи Крим і Донбас. Другий - відведення військ до ліній 2014 року. Третій - повернення всіх земель, але без Криму. Два останні варіанти президент Володимир Зеленський рішуче відкидає і вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що у Штатів є три моделі завершення війни в Україні. Прихильники кожної з них є в адміністрації Байдена.

Зокрема, перший варіант - частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає вихід окупантів Росії з усієї території України, включаючи захоплені Крим і Донбас.

Другий варіант - відведення військ до ліній 2014 року. (схоже, йдеться про відведення російських окупантів на позиції до 24 лютого 2022 року, - ред.).

Третій - повернення територій разом з Донбасом, але без Криму.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський не підтримує два останніх варіанти і вимагає, щоб окупанти РФ вийшли з усіх українських територій.

У WP пишуть, що Байден під час зустрічі із Зеленським запитав у нього, як це буде виглядати, оскільки зараз "це свого роду академічна дискусія", а жодних ознак Росії до ведення перемовин немає.

При цьому в статті також зазначено, що Росія не хоче реального припинення вогню, а просуває перемовини, щоб провести перегрупування, навчити нові сили, і "виграти час" після своїх невдач на фронті.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше в інтерв'ю The Economist сказав про те, що країна-окупант Росія в період від кінця січня або в березні може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати знову піти на Київ, атакувати на Донбасі чи півдні. Українським військам потрібно більше озброєнь для реалізації військових завдань.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступні півроку стануть для України вирішальними. Він закликав Захід підтримати Україну на чотирьох напрямках – поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості країни взимку, посилення військової допомоги та підтримка формули миру, яку пропонує Київ.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ розглядають сценарії можливого наступу РФ з північного, східного та південного напрямків. Окупанти можуть піти в атаку з Білорусі наприкінці лютого або пізніше. Українська армія готується до відбиття можливого нового наступу ворога.

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