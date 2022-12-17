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Україна розглядає сценарій нападу Росії з Білорусі наприкінці лютого - генерал ЗСУ

17 грудня 2022, 14:13
Сили оборони України готові дати відсіч ворогу, який продовжує виношувати плани щодо окупації країни, сказав командувач ОК Південь Андрій Ковальчук.
ЗСУ, війська РФ, кордон Білорусь
Україна готується до можливої нової атаки Росії з території Білорусі - генерал ЗСУ / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, 100.gpk.gov.by

Українські військові розглядають сценарії, які можуть припускати повторне вторгнення військ Росії в Україну з півночі, сходу і півдня. Наступ з Білорусі може статися наприкінці лютого, або пізніше. Йде підготовка до відбиття можливої атаки, так просто ворог вже не зайде. Про це заявив командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що ЗСУ вивчають сценарій можливого нападу Росії з північного, східного та південного напрямків у лютому.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову нападуть. Це наше завдання", - зазначив Ковальчук.

За його словами, українські сили оборони готуються до відбиття потенційної атаки з Білорусі наприкінці лютого.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі в кінці лютого, можливо пізніше... Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби", - додав генерал.

Також Андрій Ковальчук підкреслив, що "більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть".

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що Росія може перейти в масштабний наступ або з кінця січня, або в березні. Він припустив спробу ворога знову піти на Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. За словами Залужного, Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський сказав, що для України наступні півроку будуть вирішальними. Він закликав підтримати українську державу за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору Росії, забезпечення стійкості України взимку, збільшення військової підтримки та сприяння у формулі миру, яку пропонує Київ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що глава країни-окупанта Росії Володимир Путін готується до тривалої війни. Він закликав Захід до довгострокової військової підтримки України. За його словами, Києву потрібно допомагати зброєю, допоки Путін не зрозуміє, що він не здатний здобути перемогу на полі бою.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії новини Білорусі війна Росії та України
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