Армія України планує звільнити Крим і готується до важкого бою - Зеленський

Операція щодо Криму ще не почалася, проте народ України вже переконаний у необхідності повернення півострова, сказав президент Володимир Зеленський.

Україна має рішучість і волю для звільнення Криму - Зеленський / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Сили оборони України планують звільнення окупованого Криму. На війська очікують важкі битви за півострів, російські загарбники так просто його не віддадуть. Операція з деокупації ще не почалася, проте український народ вже переконаний в тому, що Кримський півострів потрібно повернути. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю TF1 він розповів про те, що ЗСУ планують звільнити захоплений Росією Крим. За його словами, операція буде важкою, але Україна налаштована на повернення півострова.

Також гарант зазначив, що українське суспільство дотримується єдиної позиції щодо деокупації Кримського півострова. Військова операція "строго кажучи, ще не розпочалася".

"Коли це станеться, ви про це почуєте. Але я вірю, що в свідомості це відвоювання вже почалося, наша рішучість і наша воля вже є...Ми повинні до цього готуватися, усвідомлювати, що боротьба буде важкою, ніхто не відпустить (Крим) легко. Але ми сповнені рішучості", - підкреслив Володимир Зеленський.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що армії для того, щоб дістатися до адмінкордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 кілометри до Мелітополя.

Звільнення міста, за словами головкому, дозволить ЗСУ отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором і Кримським перешийком.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що окупанти РФ побоюються висадки українського десанту в окупованому Криму і вже зміцнюють берегові лінії.

Загарбники встановлюють мінні загородження, риють окопи і траншеї. Також вони ставлять "зуби дракона" в надії зупинити просування української бронетехніки.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що владі Путіна в Росії нічого не загрожуватиме навіть у разі втрати контролю Москвою над окупованим Кримом.

На його думку, пропаганда подасть це як "перемогу над НАТО і Україною" і збереженням кордонів країни-агресора.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, коли ЗСУ можуть увійти до Криму

Інші новини: