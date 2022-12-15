"Наступні півроку стануть вирішальними для України": Зеленський зробив важливу заяву

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до Європейської Ради заявив, що для України наступні півроку війни з Росією стануть вирішальними.
За його словами, окупанти вимагатимуть більших зусиль, ніж за минулий час.
"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними в тому протистоянні, яке почала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, тому що фінальна мішень Росії значно далі нашого кордону і суверенітету. Наступні півроку зажадають від нас ще більших зусиль, ніж цей минулий час", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки у всіх формах.
"Друге - зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект - оборонна підтримка. Вона повинна бути не менше, ніж в минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшому обсязі поставок. Четверте - дипломатія", - зазначив Зеленський.
У свою чергу глава держави закликав союзників підтримати українську формулу миру.
Загроза вторгнення військ Білорусі
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається в район Брестського полігону.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що маневрами білоруських військ Росія намагається відволікти Україну і змусити її тримати частину військ біля північного кордону і не перекидати на інші напрямки. А тим часом російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.
Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.
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