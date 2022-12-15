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"Росія готує 200 тисяч нових солдатів": Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм Києва

15 грудня 2022, 15:27
Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.
'Росія готує 200 тисяч нових солдатів': Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм Києва
Залужний заявив, що армія РФ знову піде на штурм Києва / УНІАН, Facebook.com/CinCAFU

Російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - заявив Залужний.

Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але швидше за все навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

"Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року", - резюмував він.

Загроза повторного наступу РФ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

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війна в Україні Валерій Залужний війна Росії та України
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