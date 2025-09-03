Талони на бензин лише початок: удари ЗСУ стануть катастрофою для росіян

Росіяни дедалі гостріше відчуватимуть наслідки ударів по ключовій галузі економіки РФ.

https://glavred.net/war/talony-na-benzin-tolko-nachalo-udary-vsu-stanut-katastrofoy-dlya-rossiyan-10694972.html Посилання скопійоване

Послаблення ключової галузі економіки РФ вже відчувають на собі росіяни / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Загородній:

Росіяни вже відчувають наслідки ударів по нафтогазовій інфраструктурі

Восени ситуація в Росії загостриться

Україна нарощуватиме удари по території РФ

Україна активізувала удари по нафтогазовій інфраструктурі країни-агресорки Росії. Успіхи Сил оборони настільки помітні, що вже звичайні росіяни починають відчувати собі наслідки атак України.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, бензин по талонах вже відпускають у тимчасово окупованому Криму, так ще й не усім. Аналогічна ситуація виникла у Примор'ї.

відео дня

"Коли починається паніка в одному місці, вона перекидається і на інші регіони. Всі ці проблеми добре відчув бізнес, який зав'язаний на паливо. При цьому РФ розганяється інфляція. Також виникають складнощі із виробництвом високоякісних видів палива, тому що зруйновану інфраструктуру нафтопереробки швидко відновити неможливо. Все це удар по Росії", - наголосив експерт.

Коли росіяни відчують сильніший "удар"

Загородній прогнозує, що вже восени, особливо коли почнеться зростання цін на продукти харчування, і неможливо буде забезпечити деякі регіони продуктами, жителі РФ сповна відчують на собі наслідки атак України.

"Але це буде лише початок – на росіян чекає багато чого іншого "цікавого". Кульмінація попереду, адже українські удари лише наростатимуть", - запевнив він.

Чи можуть удари ЗСУ примусити Росію до переговорів

Видання Politico повідомило, що після того, як українські безпілотники почали системно атакувати об’єкти російської нафтопереробки, вийшла з ладу значна частина виробничих потужностей РФ. Це у свою чергу спричинило паливний дефіцит усередині країни та поставило одну з ключових стратегічних сфер Кремля під загрозу паралічу.

Через це наразі у Європі існує спільне бачення: санкції в поєднанні з ударами по критичній інфраструктурі змусять Москву погодитися на переговори.

Удари України по нафтогазовій інфраструктурі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ.

НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Раніше також місто Сизрань у Самарській області Росії зазнало атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Напередодні повідомлялося, що українські військові завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі, що у Брянській області РФ.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред