ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

Даяна Швець
3 вересня 2025, 09:20
Хоча економіка РФ ще не на межі колапсу, стратегія України може різко прискорити цей процес, змусивши Путіна сісти за стіл переговорів.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Які наслідки українських ударів по РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • Поєднання санкцій та атак БПЛА може змусити Путіна до переговорів
  • Захід бачить економічний тиск як ключ до завершення війни

Українські безпілотники системно атакують об’єкти російської нафтопереробки, що призвело до серйозних перебоїв у роботі галузі. Як повідомило Politico, протягом останніх тижнів вийшла з ладу значна частина виробничих потужностей, що спричинило паливний дефіцит усередині країни та поставило одну з ключових стратегічних сфер Кремля під загрозу паралічу.

Ця ситуація збіглася з заявами західних партнерів Києва, які вважають економічний тиск найефективнішим способом змусити Володимира Путіна шукати мирного виходу з війни.

Як пишуть журналісти Politico з посиланням на трьох європейських чиновників, існує спільне бачення: санкції в поєднанні з ударами по критичній інфраструктурі змусять Москву погодитися на переговори.

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico
​ НПЗ в РФ / Главред-інфографіка ​

Аналітики оцінюють, що наразі пошкоджено близько 15-20% російських потужностей із виробництва пального. У результаті Москва була змушена обмежити експорт, а в регіонах виникли черги на автозаправках.

Хоча подібні атаки тривають уже більше року, саме зараз їхній ефект став відчутнішим, адже санкції та відсутність доступу до західного обладнання значно ускладнюють ремонт нафтопереробних заводів у Росії.

Колишній британський офіцер розвідки Філіп Інгрем зазначив, що ця стратегія є "ключовою частиною війни", яку просуває керівник ГУР Кирило Буданов.

"Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової та адаптував його до цього конфлікту - бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їхню здатність постачати на фронт людей і ресурси. Зеленський прямо сказав: Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту, але хто контролює оперативний рівень - той виграє війну загалом", – пояснив експерт.

Інгрем також зауважив, що російська економіка "поки що не на межі колапсу". За його прогнозами, для серйозних проблем у Кремля знадобиться ще 12–18 місяців, але цей процес може пришвидшитися, якщо інтенсивність атак зросте.

Удари по цілям Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 вересня бійці ГУР знищили ключовий об’єкт росіян у Запорізькій області. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що операція завершилася повним знищенням штабу 35-ї армії РФ у районі села Воскрєсєнка.

У ніч на 30 серпня Збройні сили України, а саме їхні Сили спеціальних операцій, здійснили успішну атаку на тимчасово окуповану територію Криму. У результаті цієї операції була знищена радіолокаційна станція, що входила до складу російського зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зголом в ГУР показали кадри масованого удару по Криму. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України атакували тимчасово окупований Крим, знищивши два вертольоти Мі-8 росіян та ворожий буксир.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

