УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У Путіна є страх": екснелегал КДБ пояснив, де були двійники під час бунту Пригожина

Анна Ярославська
22 липня 2023, 01:33
33
Справжній Путін точно втік з Москви під час заколоту "вагнерівців". При цьому він міг взяти із собою прем'єр-міністра Мішустіна та своїх двійників.
Сергій Жирнов, Володимир Путін
Сергій Жирнов вважає, що Путін точно втік з Москви під час бунту Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, втік з Москви під час військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Господар Кремля, можливо, прихопив разом із собою прем'єр-міністра та навіть двійників. Таку думка в інтерв'ю Главреду озвучив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

"Справжній Путін, безумовно, втік. Справжній Путін - дуже боягузливий та дуже слабка людина, і він, безумовно, втік, чи то в Пітер, чи то на Валдай, чи то на Урал, чи то на Алтай – куди завгодно, аби тільки не залишатися в Москві. У цьому я переконаний на 100 відсотків", - вважає Жирнов.

Він додав, що під час бунту "вагнерівців" двійника Путіна не випустили на публіку, тому що сам російський диктатор психологічно був до цього не готовий.

"У Путіна була ось яка боязнь. Якби він сам втік, а в Кремлі, припустимо, залишився прем'єр-міністром Мішустін, то він знає, що, згідно Конституції, влада автоматично переходить прем'єр-міністру. Тому він обов'язково взяв з собою і прем'єр-міністра. І з тієї ж причини він, найімовірніше, вважав за краще не залишити там двійника. Тому що, врешті-решт, на зеленому телевізійному екрані завжди можна зняти себе на тлі Палацової площі Кремля і видати це хромакеєм. Це, загалом-то, давня телевізійна річ, яку тепер використовують навіть блогери. А якщо її використовувати добре і красиво, то йому і не потрібно бути в Кремлі фізично, щоб щось там віщати", - сказав Жирнов.

Він припустив, що Путін міг або взяти з собою двійників, або наказав їх ізолювати.

"Тому що боявся, що цей двійник вийде і від імені Путіна скаже, що припиняє війну та передає повноваження Пригожину. Тому що такий варіант при палацовому перевороті теж можливий. Я так думаю, що Путін цього боявся набагато більше, ніж того, що його ніхто не побачить в Кремлі", - резюмував Жирнов.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Військовий заколот Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що після цього заколоту Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина. Вся справа в тому, що Пригожин намагається залишитися в інформаційному полі та він час від часу про себе нагадує.

Варто зазначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

Вам також може бути цікаво:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер Сергій Жирнов
Реклама

Головне за день

Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без "зернової угоди"

Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без "зернової угоди"

02:35 Україна
"Можемо загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська": Міноборони пригрозило РФ

"Можемо загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська": Міноборони пригрозило РФ

23:38 Україна
Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів - Зеленський

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів - Зеленський

23:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:35

Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без "зернової угоди"

02:00

"Удар нижче пояса": Жданов розповів, як атака на Кримський міст вплинула на ФСБ РФ

01:33

"У Путіна є страх": екснелегал КДБ пояснив, де були двійники під час бунту Пригожина

00:32

У США помер популярний співак і володар 19 ГремміВідео

00:09

Остапчук розповів, як зійшовся з третьою дружиною "з роздвоєнням особистості"

Ігоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор ЕйдманІгоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор Ейдман
21 липня, п'ятниця
23:56

Оптична ілюзія для найуважніших: лише генії знайдуть прихований діамант

23:38

"Можемо загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська": Міноборони пригрозило РФ

23:26

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів - Зеленський

22:34

Вихід РФ із зернової ініціативи: Клименко розповів про справжні "хотілки" Кремля

Реклама
22:34

Гіркіна бережуть для передачі в Гаагу, коли РФ піде на поступки Заходу – Ейдман

22:28

"Стрєлков - нуль без палички": Ейдман сказав, чому сяде Гіркін, а не Пригожин

21:46

Путін боїться, що понад 100 винищувачів НАТО атакують Чорноморський флот РФ – Bild

21:25

Влада Путіна "тріснула": Блінкен попередив Пригожина про небезпеку

21:17

Соратник Гіркіна: у Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР"

20:01

"Покарання буде": Зеленський пообіцяв РФ відповідь за останні вбивчі дії

19:55

Фронт в Україні лише один, і він не "економічний"Погляд

19:20

Гіркін образив Путіна і заарештований: йому загрожує до 5 років в'язниці

19:14

"Путін став боягузом": у Польщі назвали главу РФ "занудою" і рознесли погрози

19:11

Загроза нападу з Білорусі: ДПСУ оприлюднила викривальні фото

18:56

Як правильно сказати українською "першіння": Авраменко здивував відповіддю

Реклама
18:43

Телеканали 1+1 media транслюватимуть матчі УПЛ 2023/2024 та матчі кваліфікації українських команд до Єврокубків

18:26

Копійчаний засіб з неймовірним результатом: як відбілити тюль за допомогою аспірину

18:00

Що означає слово "рисилованики": Авраменко дав цікаву відповідь

17:26

Росії загрожують нові заколоти, у розвідки є дані - ГУР

17:23

Живий, але засмучений: у Мережі з'явилися перші кадри із затриманим ГіркінимВідео

17:03

Українцям можуть повернути гроші за газ: у Нафтогазі розповіли подробиці

16:53

"Хоч би РФ не збавила темп": окупант після атак на Одесу захотів "нового Голодомору"

16:40

"1+1 Україна" зніме європейський сезон "Голосу країни" у співпраці із Польщею

16:27

Кремль почав "ховати" Путіна, після заколоту Вагнера все під ковпаком ФСБ - ЗМІ

16:19

Будь-які рослини будуть вмить знищені: як позбутися бур'янів раз і назавжди

16:18

Знімуть з себе останнє: 3 знака зодіаку, які люблять інших більше, ніж себе

16:09

За що могли затримати Гіркіна: найяскравіші його висловлювання

16:01

Дружина Віктора Павліка похвалилася схудненням

15:50

"Заворушилася банка з павуками": в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі

15:50

Путін видав абсурдну заяву, що Польща і Литва хочуть окупувати Україну

15:33

У Путіна злякалися України через наміри Києва щодо зернового коридору

15:12

Обстріл портів показує, що Україна – заручник відносин Ердогана і Путіна – Клименко

15:04

Куди потрібно покласти монетку на удачу: дивовижний спосіб залучити достаток

15:04

Ось це ракурс: Кардашьян в одному купальнику зробила "колесо" на пляжі

14:30

Перезапуск зернового коридору та ПВК Вагнер у Білорусі: Зеленський провів Ставку

Реклама
14:07

"Захід затягує війну": Путін видав нову маячню про контрнаступ ЗСУВідео

13:57

Кличко терміново скликав засіданя Київради та оголосив про масштабну закупку столицею дронів для ЗСУ і посилення допомоги армії

13:41

Гіркіна затримали силовики: у його квартирі обшуки - ЗМІ

13:30

7 ракет атакували важливий об'єкт: всі подробиці обстрілу Одеської областіФото

13:25

"Небезпека "вагнерівців": Польща перекине війська на схід поблизу Білорусі

13:19

Камалія показала елітний відпочинок з дочками і чоловіком на Майорці

13:16

Як сказати українською "выеденного яйца не стоит": Авраменко дав дотепний виразВідео

12:43

Як правильно чистити помідор: способи спростять життя і врятують здоров'я

12:14

Гороскоп Таро на серпень 2023: Терезам - безсоння, Стрільцям - досягнення, Скорпіонам - нові планиВідео

12:10

Коли закінчиться війна в Україні: Жданов назвав точний місяць

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти