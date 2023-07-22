"У Путіна є страх": екснелегал КДБ пояснив, де були двійники під час бунту Пригожина

Справжній Путін точно втік з Москви під час заколоту "вагнерівців". При цьому він міг взяти із собою прем'єр-міністра Мішустіна та своїх двійників.

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Сергій Жирнов вважає, що Путін точно втік з Москви під час бунту Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, втік з Москви під час військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Господар Кремля, можливо, прихопив разом із собою прем'єр-міністра та навіть двійників. Таку думка в інтерв'ю Главреду озвучив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

"Справжній Путін, безумовно, втік. Справжній Путін - дуже боягузливий та дуже слабка людина, і він, безумовно, втік, чи то в Пітер, чи то на Валдай, чи то на Урал, чи то на Алтай – куди завгодно, аби тільки не залишатися в Москві. У цьому я переконаний на 100 відсотків", - вважає Жирнов.

Він додав, що під час бунту "вагнерівців" двійника Путіна не випустили на публіку, тому що сам російський диктатор психологічно був до цього не готовий.

"У Путіна була ось яка боязнь. Якби він сам втік, а в Кремлі, припустимо, залишився прем'єр-міністром Мішустін, то він знає, що, згідно Конституції, влада автоматично переходить прем'єр-міністру. Тому він обов'язково взяв з собою і прем'єр-міністра. І з тієї ж причини він, найімовірніше, вважав за краще не залишити там двійника. Тому що, врешті-решт, на зеленому телевізійному екрані завжди можна зняти себе на тлі Палацової площі Кремля і видати це хромакеєм. Це, загалом-то, давня телевізійна річ, яку тепер використовують навіть блогери. А якщо її використовувати добре і красиво, то йому і не потрібно бути в Кремлі фізично, щоб щось там віщати", - сказав Жирнов.

Він припустив, що Путін міг або взяти з собою двійників, або наказав їх ізолювати.

"Тому що боявся, що цей двійник вийде і від імені Путіна скаже, що припиняє війну та передає повноваження Пригожину. Тому що такий варіант при палацовому перевороті теж можливий. Я так думаю, що Путін цього боявся набагато більше, ніж того, що його ніхто не побачить в Кремлі", - резюмував Жирнов.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Військовий заколот Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що після цього заколоту Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина. Вся справа в тому, що Пригожин намагається залишитися в інформаційному полі та він час від часу про себе нагадує.

Варто зазначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

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