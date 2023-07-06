Пригожин або Кадиров можуть увійти в Кремль: Зеленський не виключив новий бунт у РФ

Володимир Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський висловився щодо бунту в РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Не варто дивуватися, якщо наступного разу хтось типу Пригожина або Кадирова заїде прямо в Кремль, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Цей глава Росії вже настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось - Пригожин або, наприклад, Кадиров, - пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися", — сказав він, виступаючи в четвер в Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил, передає Інтерфакс-Україна.

"Всі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни а у тих, хто повинен забезпечувати безпеку цього режиму в Росії, немає мотивації. Тому зараз ми повинні тільки нарощувати наш спільний тиск", – сказав також він.

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За словами Зеленського, "чим більше ми отримаємо допомоги, амуніції, зброї, тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі. Тому що окупантів ми вичавлюємо. Оборонна підтримка збільшує простір свободи і нормального життя наших людей".

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про червоні лінії є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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