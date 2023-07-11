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Пригожин під час бунту був на ядерній базі, перешкодою були лише двері - Буданов

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2023, 00:11 оновлено 11 липня, 00:15
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В українській розвідці повідомили, що ватажок ПВК "Вагнер" намагався підняти ставки.
Путін, Буданов, Пригожин
Пригожин провокував Путіна, будучи на ядерній базі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час наступу на Москву наблизився до російської ядерної бази. Він планував "підняти ставки" у своєму заколоті. Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, повідомляє Reuters.

За даними розвідки, Пригожин планував придбати невеликі ядерні пристрої радянських часів. Єдиною перешкодою між "вагнерівцями" і ядерною зброєю нібито були двері сховища, каже Буданов.

"Двері сховища були закриті, і в технічну частину вони не потрапили", - сказав він.

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Близьке до Кремля джерело видання також підтвердило, що "вагнерівці" змогли проникнути в зону особливого інтересу, де зберігаються ядерні боєприпаси. Повідомляється, що тоді "американці захвилювалися".

Паніка почалася і в Кремлі, що і послужило поштовхом до негайного припинення бунту Пригожина, говорить джерело на окупованому сході України.

Варто зазначити, що американці сумніваються в тому, що "вагнерівці" нібито були на ядерній базі і намагалися заволодіти зброєю.

"Ми не можемо підтвердити це повідомлення. У нас не було ніяких вказівок на те, що ядерна зброя або матеріали знаходяться під загрозою", - сказав офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж.

Бунт Пригожина

Після наступу "вагнерівців" на Москву Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову. За словами Пєскова, на зустріч були запрошені 35 осіб.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що після цього заколоту Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина. Вся річ у тому, що Пригожин намагається залишитися в інформаційному полі і він час від часу про себе нагадує.

Варто відзначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

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