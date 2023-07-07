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"Другий шанс не дають нікому": Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина - генерал СБУ

Анна Ярославська
7 липня 2023, 04:21
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Після невдалого бунту в Євгена Пригожина немає шансів повернутися в масштабні процеси в Росії, вважає Віктор Ягун.
Євген Пригожин, Віктор Ягун
Віктор Ягун вважає, що Кремль може прискорити ліквідацію Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/yagunv

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалого заколоту в РФ намагається залишитися в інформаційному полі. Кремлю це не подобається, що може прискорити ліквідацію екс-"кухаря" Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Пригожин намагається реабілітуватися, тому що зараз на нього в Росії вішають всіх чортів. ПВК Вагнер намагаються викреслити. Я не виключаю, що Пригожина будуть ретушувати на фото, де він разом з Путіним, як колись вже замальовували присутність Сталіна", - сказав він.

Для того, щоб залишитися в російському просторі, Пригожину треба час від часу про себе нагадувати.

"Це потрібно для його прихильників, які пройшли фронт і розійшлися по домівках. Йдеться про своєрідний сигнал: нічого не закінчилося, якщо треба буде почати – я запрошу вас приєднатися. Тому Пригожину треба з'являтися публічно. Думаю, Москву це дратує, і подібні прояви можуть прискорити питання ліквідації Пригожина", - припустив Ягун.

При цьому генерал-майор запасу вважає, що у Пригожина немає шансів повернутися в масштабні процеси в Росії.

"На цьому етапі Пригожин повернутися не може. У Росії другий шанс не дають нікому", - зазначив він.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Військовий заколот Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Telegram-канал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

Пізніше Пригожин прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в РФ. Він сказав так: "Всіх підбадьорили".

Інші новини:

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