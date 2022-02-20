"У нас є спільний ворог": в ефірі грузинського телеканалу потужно підтримали Україну

Підтримка Грузії / ua.depositphotos.com, скріншот

У Грузії потужним посилом підтримали Україну. Країна, яка стала жертвою російської агресії, висловила підтримку українському народу.

В ефірі одного з грузинських телеканалів ведуча сказала, що країни мають спільного ворога, і це Росія.

Так, слова підтримки Україні висловив телеканал Mtavari Arkhi. Його ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою.

За словами ведучої, зараз Україна і Грузія об'єднані як ніколи.

"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це Росія. Тому ми як ніколи разом і тільки разом. Обов'язково переможемо", - підкреслила ведуча.

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Що відомо про російсько-грузинську війну

Все почалося з того, що 7 серпня 2008 року російські регулярні війська вторглися до Грузії. Вони перетнули кордон країни через Рокський тунель.

Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів і російських військових грузинська армія увійшла в Цхінвал і почала там спецоперацію.

Слід зазначити, що росіяни незаконно вторглися в Грузію. Це сталося щонайменше на 19-20 годин раніше, ніж почалася грузинська операція.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше звернувся до українців і закликав не панікувати. Коментуючи дати можливого військового вторгнення Росії в Україну, він сказав, що проти Києва ведеться війна по всіх фронтах, в тому числі і в інформаційному полі.

Глава Білого дому Джо Байден в ході свого відеозвернення заявив про 150 тисячах російських військових біля кордонів України і попередив про можливу військову операцію РФ. При цьому США в разі такого сценарію готові ввести санкції проти Росії, які зупинять Північний потік-2.

Журналісти американського видання Politico вважають, що 20 лютого є новою можливою датою військової інтервенції РФ проти України. Як вважають аналітики, це пов'язано із завершенням навчань Росії і Білорусі, Мюнхенської конференції та Олімпіади в Пекіні. Втім, як стверджують фахівці, дати можуть змінюватися.

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