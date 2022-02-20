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Облави в "ЛДНР": чоловіків хапають на вулицях і відвозять в "військкомати"

20 лютого 2022, 14:51

Бойовики забирає чоловіків з вулиці і насильно відвозять в "комендатури".

Автомат бойовика ДНР
Бойовики влаштували облави на Донбасі / Reuters

На окупованому Росією Донбасі проходить примусова мобілізація чоловіків у незаконні збройні формування.

Як розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Telegram, окупанти порушують права місцевих жителів, які буквально опинилися в заручниках у незаконних збройних формувань.

Вона пояснила, що дії окупантів – це прояв примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом, зокрема, статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Жителям ОРДЛО відправляються телефонні повідомлення про необхідність прибуття у військкомати, а за ухилення погрожують кримінальною відповідальністю", - розповіла вона.

У "ЛДНР" пропадають люди призовного віку

За словами Денисової, вже точно відомо про те, що таким чином зник Андрій Водолазкін – чоловіка відвезли в невідомому напрямку. У нього залишилося троє дітей, молодшому всього п'ять років. Ще один чоловік, пише омбудсмен, переховується від окупаційних військ, бо боїться за своє життя.

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Денісова також розповіла про інцидент з мобілізацією в селі Стила, яке знаходиться під контролем "ДНР", де живуть етнічні греки. Людей так само, як і в Донецьку, примусово вивозили з будинків для "призову" на війну з Україною. Жителі села звернувся за допомогою до посла Греції в Україні.

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Додамо, що в Мережі публікують кадри очевидців, як в окупованому Росією Луганську військова "комендатура" забирає чоловіків з вулиці і насильно садить в транспорт. Таке спостерігається в декількох частинах міста.

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Очевидці кажуть, що затриманих відвозять у військові "комендатури".

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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