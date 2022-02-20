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"Ми не повинні кидати країну, яка відмовилася від ядерної зброї": Бренсон підтримав Україну

20 лютого 2022, 09:16

На думку бізнесмена, якщо світ допустить вторгнення Росії в Україну, це матиме катастрофічні наслідки для мирного співіснування країн.

Річард Бренсон
Річард Бренсон знову підтримав Україну / Колаж Reuters

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Річард Бренсон знову підтримав Україну. Він зазначив, що якщо світ допустить вторгнення Росії, це матиме катастрофічні наслідки.

У своїй статті "Захист верховенства права", розміщеній на його сайті, Бренсон заявив, що Україна сьогодні стала жертвою країни, яка пообіцяла їй захист в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Цього тижня я говорив з Вадимом Пристайком, послом України у Великій Британії, про роль світової бізнес-спільноти і необхідність відстоювати мир", - написав Бренсон.

У розмові з бізнесменом посол підняв актуальне питання про Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет і наявні кордони України". Своєю чергою Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилася від свого ядерного арсеналу.

"Світ повинен підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення з боку тієї самої країни, яка переконала її зробити це", — гучно заявив Бренсон.

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На думку бізнесмена, якщо світ допустить вторгнення Росії в Україну, це матиме катастрофічні наслідки для мирного співіснування країн, оскільки кричуща неповага до верховенства права і сили міжнародних договорів стане поганим уроком для тих країн, що збираються стати на шлях відмови від зброї масового ураження.

"Немає жодних сумнівів у тому, що тривала російська агресія проти України позбавить стимулів тих, хто раніше був готовий скоротити арсенали зброї, оскільки припускає, що будь-яка угода може бути розірвана довільно і в односторонньому порядку", - підкреслив Бренсон.

читайте такожРосія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign PolicyНагадаємо, наприкінці січня британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися і відстояти суверенітет України на тлі російської агресії. Зокрема, Бренсон заявив про необхідність послати чіткий сигнал Росії та її президенту Володимиру Путіну, що агресія завжди неприйнятна.

"Що у 2022 році робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?"- обурився Бренсон і додав, що ніколи раніше за останні роки не було такого великого ризику війни в Європі.

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ядерна зброя новини Великобританії Будапештський меморандум вторгнення Росії
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