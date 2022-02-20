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"Порятунку" в Росії шукають не всі: люди відмовляються залишати "ЛДНР"

20 лютого 2022, 17:06

Ситуація в тимчасово окупованому Донецьку трохи змінилася.

ЛДНР, війна, Донецьк,
Багато жителів ОРДЛО відмовилися виїжджати до Росії / Reuters

В тимчасово окупованому Донецьку все частіше гримлять вибухи. Бойовики пропонують жителям міста евакуюватися в Росію, але роблять це далеко не всі.

Місцева мешканка в коментарі "Сегодня" розповіла, що залишилася на підконтрольній бойовикам території, хоч їй і є де жити в Росії.

"Евакуація запропонована, йде, але, наприклад я з сім'єю, навіть при наявності житла в Росії, вирішила залишитися і перечекати. Так само вирішили багато моїх знайомих. Поїхав лише один приятель, який при солідних грошах", - зізналася мешканка Донецька.

За її словами, зараз по місту курсує громадський транспорт, але рідше, ніж зазвичай.

читайте такожБез їжі і даху над головою: евакуйовані жителі "ЛДНР" розповіли, як їх прийняли в Росії"Бачу з вікна, як їде трамвай з людьми. Чула, що на околицях транспорт у дефіциті, там утюжать обстрілами. У місті закриті школи та садочки. Магазини, ринки і лікарні працюють", – додала вона.

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Раніше повідомлялося, що громадянам, яких перевезли в Росію в рамках оголошеної "евакуації" ватажками терористичних "ДНР" і "ЛНР", закрили зворотний шлях – всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд в РФ. Оскільки місць в пунктах тимчасового перебування вже немає, залишилися без даху над головою запропонували переселитися в Мурманську область.

Також Главред писав, що бойовики на Донбасі з угруповань "Л/ДНР" (в особі ватажків Пушиліна і Пасічника) 18 лютого почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованих районів до Росії в Ростовську область. Людям обіцяли комфортні умови розселення, але в результаті їх привезли і кинули напризволяще.

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Автор: Сергій Кущ
viber
эвакуция новини Донбасу
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