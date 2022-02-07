УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Захід не повинен кидати Україну з Грузією: Польща закликала НАТО до перемовин з Києвом та Тбілісі

7 лютого 2022, 18:25

Польща пропонує Альянсу провести перемовини з Україною та Грузією.

Анджей Дуда
НАТО слід провести зустрічі з Україною та Грузією перед самітом у Мадриді - Дуда / Фото president.gov.ua

Північноатлантичний альянс перед самітом організації у Мадриді повинен провести зустрічі з Україною та Грузією за лінією НАТО. Військово-політичний блок Заходу повинен показати, що Київ і Тбілісі не збираються кидати напризволяще. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Під час свого спільного брифінгу з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом він сказав про те, що перед самітом організації у Мадриді слід провести дві зустрічі – Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Захід повинен показати, що не залишить українську та грузинську держави.

читайте такожУ США розкрили сценарій вступу України до НАТО без вирішення питання щодо Донбасу"Що стосується майбутнього саміту НАТО. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна-НАТО та Грузія-НАТО... Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч глав держав НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще", - підкреслив Анджей Дуда.

Відповідь США та НАТО на вимоги РФ щодо України та Грузії

У період з 10 по 13 січня відбулася низка консультацій з безпеки, в яких брали участь США, НАТО та РФ. Перемовини проходили на тлі концентрації Росією військових підрозділів біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Альянсу російським рубежам. Росія вимагала, щоб в НАТО відкликали обіцянку про майбутню євроатлантичну інтеграцію Києва та Тбілісі і гарантували нерозширення блоку на схід.

Представниця Вашингтона, заступниця держсекретаря США Венді Шерман зробила заяву про те, що американці не підуть на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО і відмови України від вступу до військово-політичного блоку Заходу.

Реклама

Заступник голови МЗС РФ, російський делегат на перемовинах Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну, проте вимагає, щоб США надали гарантії, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс не може піти на поступки в ситуації з територіальною цілісністю і суверенітетом України, Грузії та Молдови. Держави можуть вступити до блоку безпеки Заходу, а Москва не може блокувати їх зовнішньополітичний курс.

Главред рекомендує:

viber
НАТО новини Польщі Анджей Дуда новини України новини Грузії
Зараз ви переглядаєте новину «Захід не повинен кидати Україну з Грузією: Польща закликала НАТО до перемовин з Києвом та Тбілісі». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрадаГороскоп на сьогодні, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрада Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньГороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажань Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьДолар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертНіжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десерт Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стажДля виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стаж
18:39

4 простих способи як порізати цибулю без сліз

18:36

Німеччина не примушувала Україну до поступок щодо врегулювання конфлікту з Росією - КулебаВідео

18:26

Ми запланували низку жорстких заходів проти Росії - голова МЗС Німеччини

18:25

Захід не повинен кидати Україну з Грузією: Польща закликала НАТО до перемовин з Києвом та ТбілісіВідео

18:21

"Там Рябчук збожеволів": вцілілий нацгвардієць розповів про перші хвилини стрілянини в ДніпріВідео

Реклама
18:14

В інфотейнмент-шоу Твій вечір з Єгором Гордєєвим обговорять зменшення карантинних обмежень у світі

18:07

Багатство і успіх: 3 знака зодіаку з сильною грошовою енергетикою - притягують гроші магнітомВідео

17:58

Жодного крему: 40-річна Брежнєва поділилася секретом своєї молодості

17:51

Макрон у Москві зустрівся з Путіним через Україну: перші подробиціВідео

17:43

Кожен п'ятий - з Омікроном, інші хворіють на Дельту: у МОЗ розповіли про ситуацію з COVID-19Відео

17:32

Є три варіанти подальшої вакцинації від коронавірусу - КузінВідео

17:27

В Україні курс долара обрушився нижче психологічної позначкиВідео

17:00

Пачка масла майже 55 гривень, а овочі б'ють рекорди: українцям назвали нові ціни на продуктиВідео

16:46

Коли українці зможуть зняти маски: у МОЗ назвали терміниВідео

16:46

Жодного діалогу з "ЛДНР", поступок щодо кордонів і суверенітету: Україна оголосила червоні лінії для РФ

16:25

На роботу через 5 днів: в Україні скоротили терміни лікування пацієнтів з COVID-19Відео

16:15

Пугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачок

16:13

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

16:08

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

16:00

НАТО створило "повітряний міст" для поставок зброї в Україну - WSJВідео

Реклама
15:46

У Кропивницькому тюремник жорстоко зґвалтував дівчаток і викинув у лісіВідео

15:42

Вбивця штамів-мутантів: у США випробовують супервакцину від коронавірусуВідео

15:38

Транзит газу через Україну і маневри Газпрому: Росія в два рази обрубала постачання палива до Європи

15:30

Старі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удомаВідео

15:26

58-річний спортсмен пробіг 42 км в одних шортахВідео

15:07

"Якщо ви зіткнетеся з Росією": Лукашенко погрожує Україні зупинкою поставок енергоресурсів

14:53

В Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіямВідео

14:46

"Я його навіть не знала": поранена військова на Південмаші розповіла про криваву бійнюВідео

14:44

В Україні 40% вершкового масла - фальшивка: як відрізнити підробкуВідео

14:41

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

14:41

Після скандального розлучення В'ячеслав Узєлков вдруге одружується

14:26

Загроза військової атаки РФ і Білорусі на Україну: Лукашенко образив Зеленського і назвав Путіна другомВідео

14:23

"Велике будівництво" Зеленського зводить у Харкові онкоцентр на 510 місць

14:10

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

14:09

В Україну вперше за чверть століття приїде президент Франції: Зеленський проведе зустріч з Макроном

14:00

Понад 1000 тонн зброї: Україна отримала безпрецедентну допомогу через російську загрозуВідео

13:59

Нічого не пам'ятає і без грошей: у Дніпрі знайшли українську заробітчанку з ПольщіВідео

13:57

Лукашенко назвав умову визнання захопленого Криму російськимВідео

13:55

"Зайві" цифри за газ у квитанціях: у "Нафтогазі України" пояснили, що робити українцям

13:48

Економіст "розніс" обшуки на підприємствах Метінвесту: "удар по іміджу України"

Реклама
13:41

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

13:30

В Україні злетіли ціни на продукти: хліб і гречка стали "золотими"Відео

13:29

"У мене є імунітет": невакцинований медик залишила сотні людей без медичної допомоги

13:17

16-річна Маша Полякова показала бездоганне тіло у відвертому бікіні

13:13

НАБУ затримало нардепа від Слуги народу Кузьміних, який переховувався від слідстваВідео

13:09

Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози: відповідь МОЗ

12:51

Україну накрила хвиля Омікрона: яка ситуація в лікарняхВідео

12:49

Від таксистів до репетиторів: кому і коли в Україні світять нові податкиВідео

12:32

Чим більша загроза від РФ, тим швидше Україна буде в НАТО: у Литві попередили МосквуВідео

12:21

Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти