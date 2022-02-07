Захід не повинен кидати Україну з Грузією: Польща закликала НАТО до перемовин з Києвом та Тбілісі

Польща пропонує Альянсу провести перемовини з Україною та Грузією.
Північноатлантичний альянс перед самітом організації у Мадриді повинен провести зустрічі з Україною та Грузією за лінією НАТО. Військово-політичний блок Заходу повинен показати, що Київ і Тбілісі не збираються кидати напризволяще. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Під час свого спільного брифінгу з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом він сказав про те, що перед самітом організації у Мадриді слід провести дві зустрічі – Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Захід повинен показати, що не залишить українську та грузинську держави.
читайте такожУ США розкрили сценарій вступу України до НАТО без вирішення питання щодо Донбасу"Що стосується майбутнього саміту НАТО. Я запропонував генеральному секретарю провести зустрічі Україна-НАТО та Грузія-НАТО... Я вважаю, що ми повинні запросити Грузію на зустріч глав держав НАТО і на таку ж зустріч запросити Україну. Ми повинні показати, що не кидаємо їх напризволяще", - підкреслив Анджей Дуда.
Відповідь США та НАТО на вимоги РФ щодо України та Грузії
У період з 10 по 13 січня відбулася низка консультацій з безпеки, в яких брали участь США, НАТО та РФ. Перемовини проходили на тлі концентрації Росією військових підрозділів біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Альянсу російським рубежам. Росія вимагала, щоб в НАТО відкликали обіцянку про майбутню євроатлантичну інтеграцію Києва та Тбілісі і гарантували нерозширення блоку на схід.
Представниця Вашингтона, заступниця держсекретаря США Венді Шерман зробила заяву про те, що американці не підуть на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО і відмови України від вступу до військово-політичного блоку Заходу.
Заступник голови МЗС РФ, російський делегат на перемовинах Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну, проте вимагає, щоб США надали гарантії, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити до НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс не може піти на поступки в ситуації з територіальною цілісністю і суверенітетом України, Грузії та Молдови. Держави можуть вступити до блоку безпеки Заходу, а Москва не може блокувати їх зовнішньополітичний курс.
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