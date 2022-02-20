Без їжі та даху над головою: евакуйовані жителі "ЛДНР" розповіли, як їх прийняли в Росії

Евакуйовані жителі "ЛДНР" розповіли, як їх прийняли в Росії / скріншот з відео

Примусово евакуйовані жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" скаржаться, що вже добу не їли і не спали.

У Таганрозі, куди вивезли переважно літніх людей і жінок з дітьми, місць у готелях не вистачає, повідомляє російський телеканал "Дождь".

"Ми з учорашніх 7-8 годин вечора не їли і не спали. Ну діти ж повинні хоч трохи поспати", зізналася одна з евакуйованих жінок.

Люди кажуть, що їхали з Донбасу не по своїй волі — в Росію їх вислала соціальна служба.

"Нас соцзахист прислав сюди. Ми не приїхали з власної волі. Ми не знали навіть, Де цей готель знаходиться", — кажуть люди.

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Жителям Донбасу видали папірці з адресами готелів, які можуть їх прийняти. Обіцяли, що примусово евакуйованих жителів Донбасу поселять без проблем.

читайте такожУ Зеленського не виключають провокацій в ОРДЛО під час "евакуації"Однак, як виявилося, ні в одному з готелів місць не вистачає. Літні люди і жінки з дітьми чекають прямо на підлозі.

"Вистояли чергу на заселення, тепер сказали, що місць немає. Взагалі мовчать", - каже одна з жінок.

Раніше повідомлялося, що громадянам, яких перевезли в Росію в рамках оголошеної "евакуації" ватажками терористичних "ДНР" і "ЛНР", закрили зворотний шлях – всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд в РФ. Оскільки місць в пунктах тимчасового перебування вже немає, залишилися без даху над головою запропонували переселитися в Мурманська область.

Також Главред писав, що бойовики на Донбасі з угруповань "Л/ДНР" (в особі ватажків Пулішина і Пасічника) 18 лютого почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованих районів до Росії в Ростовську область. Людям обіцяли комфортні умови розселення, але в результаті їх привезли і кинули напризволяще.

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