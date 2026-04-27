Україну почали атакувати новою зброєю С-71К "Ковьор": ГУР розкрило деталі

Руслана Заклінська
27 квітня 2026, 11:37
РФ планує запускати ці ракети не лише з літаків, а й з ударних БпЛА С-70 "Охотнік".
ГУР розкрило секрети С-71К "Ковьор" / Колаж: Главред, фото: ГУР, росЗМІ

Головне:

  • Росія почала застосовувати крилату ракету С-71К "Ковьор"
  • Бойова частина - 250-кг авіабомба ОФАБ-250-270
  • Перше застосування зафіксовано наприкінці 2025 року

Російські війська почали використовувати нову крилату ракету С-71К "Ковьор". Бойова частина ракети створена на основі 250-кілограмової авіаційної бомби. Про це повідомило ГУР Міноборони України.

За даними ГУР, перше застосування цієї ракети зафіксували наприкінці минулого року. У межах проєкту "War&Sanctions" оприлюднено її 3D-модель, дані про конструкцію та електронну компонентну базу.

Ракета С-71К
Ракета С-71К "Ковьор" / Інфографіка: Главред

У якості бойової частини використано осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в носову частину ракети. Корпус виготовлено з багатошарового склотекстоліту з підсиленням, а внутрішні елементи - з алюмінієвих сплавів.

Ракета оснащена інерціальною навігаційною системою та польотним контролером. При цьому значна частина електроніки має іноземне походження - зі США, Китаю, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії. Також повідомляється, що "Ковьор" обладнано турбореактивним двигуном R500.

"Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 "Охотнік", - розповіли в ГУР.

Як повідомляв Главред, Росія нарощує мережу об’єктів для запуску ударних безпілотників поблизу українського кордону та модернізує їх під нові швидкі реактивні дрони. За даними аналітиків, нові модифікації — Герань-3, Герань-4 і Герань-5 — отримують реактивні двигуни, що підвищує швидкість і ускладнює їх перехоплення.

Також експерт із систем зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив про модернізацію російських безпілотників і їх інтеграцію в єдину мережу управління на базі Mesh-технологій. За його словами, на нових дронах РФ, зокрема "Молнії", встановлюють Mesh-модеми.

Крім цього, Росія почала застосовувати нові ударні БпЛА типу "Герань-5". Фахівець із РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Безкрестнов розповів, що це спроба РФ створити більш швидкий і далекобійний дрон для обходу українських систем ППО.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

