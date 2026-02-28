Ізраїль завдав удару по Ірану: прогриміли десятки вибухів, що відомо

Ізраїлю також оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь.

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє CNN.

Зранку міністр анонсував "початок превентивних ударів" по Ірану. Нову атаку він назвав засобом "для усунення загроз".

Відомо, що перші вибухи у Тегерані сталися через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару". Іранське державне телебачення повідомило, що вибухів було кілька. Згодом відбулася друга хвиля авіаударів Ізраїлю.

Спільна операція Ізраїлю та США

Видання The Times of Israel заявила, що удари по Ірану, які відбулися, є спільною операцією Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.

Американський чиновнник повідомив, що США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем.

Цілі ударів по Ірану

Водночас джерела The New York Times стверджують, що цього разу атака має бути значно масштабнішою, аніж американські удари по Ірану в червні 2025 року.

Також, за словами джерела NYT, йдеться про "десятки ударів", яких по Ірану завдає американська авіація.

Як повідомляють співрозмовники видання, у фокусі ударів - "воєнна машина Ірану".

Ізраїль оголосив надзвичайний стан

Водночас уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь, повідомляє Sky News.

Людей просять перебувати у районах "поблизу укриттів". Країна закрила повітряних простір.

"Це проактивне попередження, щоб підготувати громадськість до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Також армія оборони Ізраїлю оголосила про "заборону на освітні заходи, зібрання та робочі місця".

Удар Ізраїлю по Ірану - відео:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 27 лютого адмірал ВМС США Бред Купер, який командує військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

14 січня Сполучені Штати виводили частину персоналу з баз на Близькому Сході. зраїльський чиновник також заявив, що, судячи з усього, Трамп прийняв рішення про втручання, хоча його масштаби і терміни ще не визначені.

